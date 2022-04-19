HP, 17 inçlik Katlanabilir Bir Dizüstü Bilgisayar Üzerinde Çalışıyor

Katlanabilir telefonların daha popüler hâle gelmesiyle birlikte katlanabilir dizüstü bilgisayar pazarı da büyümeye başlıyor. The Elec'e göre HP de katlanabilir sektörüne katıldı ve bildirilene göre katlanabilir OLED ekranlı 17 inçlik bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor.

Kapaklı dizüstü bilgisayarlar teknik olarak zaten katlanıyorlar ancak katlanabilir bir cihaz vurgusu ekranın kendisine atıfta bulunuyor. Bu nedenle katlanabilir bir dizüstü bilgisayarın ekranı, alt yarısı yazılım klavyesi olarak veya üstünde kaydırılmış bir fiziksel klavye ile yarıya katlanabilir oluyor.

Katlanabilir dizüstü bilgisayarların karşılaştığı en büyük zorluk, ekranın hangi malzemeden yapılacağı konusunda karar vermek oluyor. Akıllı telefonlar ultra ince cam kullanmaya karar verdi ve bu büyük ölçüde Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi Samsung katlanabilir serisinin başarısı sayesinde. Yine de dizüstü bilgisayarlar için hangi ekran malzemesinin en iyi olduğu konusunda şimdilik net bir karar yok. Katlanabilir akıllı telefon pazarına kıyasla (ki hâlâ oldukça küçük bir pazar), neredeyse hiç katlanabilir dizüstü bilgisayar yok.

HP, Bilgisayarda Galaxy Z Fold'da Kullanılan Malzemeyi Kullanacak

Notebookcheck'in belirttiği üzere Elec'in raporu, nelerin kullanıldığına dair bir fikir vermek için tedarik zincirinden bazı ipuçları arıyor. LG ve SK IE Teknolojisi, HP'ye ince bir poliimid filmden yapılmış 10.000 esnek OLED ekran sağlıyor gibi görünüyor. Bunun orijinal Galaxy Z Fold'da kullanılanla aynı malzeme olduğunu belirtmekte fayda var.

İlk katlanabilir dizüstü bilgisayar Lenovo ThinkPad X1 Fold idi. Bu bilgisayar güzel bir ekrana sahip olsa da çoğu insan için kullanım noktasında yeteri kadar konforlu değildi. O zamandan beri Asus Zenbook 17 Fold ve Samsung Flex Note gibi birkaç katlanabilir dizüstü bilgisayar daha duyuruldu. Bu cihazların her ikisi de ThinkPad X1 Fold'un hatalarından ders aldı ve katlandıklarında aşağı yukarı 13 inç ekrana eşit olan 17 inç ekranlara sahipler.

HP'nin duyurulmamış dizüstü bilgisayarı, 11 inçlik bir ekrana katlanan 17 inçlik ekranıyla benzer bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor ve artık hangi malzemeyi kullanacağını aşağı yukarı biliyoruz. Ekran ayrıca 4K çözünürlüğe ve stylus destekli dokunmatik ekrana sahip olacak. Bu, onu sanatçılar ve yaratıcılar için harika bir seçenek hâline getirebilir.