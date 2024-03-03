HP, Kullanıcılarına Yeni Kampanyasını Duyurdu: Artık Yazıcı Kiralanabilecek!

HP, kullanıcılarına yeni bir teklifle geliyor. Şirket bugün, tıpkı CEO Enrique Lores'in geçen ay söylediği gibi, HP All-In Plan adında bir abonelik hizmetini başlattı.

Bu teklif, aslında HP'nin ''Instant Ink'' kampanyasının bir uzantısı. Bu kampanyada kullanıcıların yazıcı mürekkebi bitmeye yaklaştığında yeni mürekkep gönderiliyor. Bu güncel kampanyayla birlikte aylık ücret fiyatıyla mürekkep, yazıcıyla da beraber yollancak.

HP Yazıcı Kampanyası Ücretleri

Hangi yazıcının gönderileceği, kullanıcının seçtiği plana göre değişiklik gösteriyor. Mevcut HP Envy modeli ne olursa olsun, 20 sayfa değerinde baskı için ayda 6,99 dolardan başlıyor ve size bir OfficeJet Pro ve 700 sayfa kazandıran kampanya ayda 35,99 dolara kadar yükseliyor.

Sayfa tahsisinin aşıldığı takdirde HP, 10-15 sayfalık blok başına 1 dolar ekleme yapacaktır.

Her plan kiralayıp sahip olma anlamına gelmiyor. Bu kampanya 2 yıllık bir kiralamadır. Dolayısıyla, HP All-In'in size göre olmadığına karar verirseniz, yazıcıyı iade etmeniz ve yazdırma ihtiyacı doğduğunda FedEx'teki herkesle iletişime geçmeye geri dönmeniz gerekir.

İlk 30 günlük deneme süresi sonrası veya iki yıldan önce iptal etme durumunda, plana ve ne zaman iptal ettiğinize bağlı olarak 270 ABD Doları kadar yüksek bir ücret ödenmesi gerekiyor.

HP, bu aboneliği yazıcıların sinir bozucu aletler olduğunu ima ederek şu kampanyayla tanıtıyor:

''Daha Az Nefret Edilecek Şekilde Tasarlandı.''

Şirketin sayfasında, "sürekli yazıcı kapsamı" ve "ertesi iş günü yazıcı değişimi" gibi bonuslardan bahsediliyor. Bu, bir ürün yazılımı yükseltmesi, yazıcınızda mavi ekran gösterirse, bir mağazaya giderek tamamen yeni bir tane satın almayı gerektirmeyen bir başvuru kaynağına sahip olunmasına yarıyor.

Yazıcıların çıkardığı sorunlara karşı şirketler iki farklı yöne gidiyor. Bunlardan ilki HP'nin planı olan kullanıcıların yaşadığı sinir bozukluklarını ele alarak bir kampanya oluşturmak. Diğer yaklaşım ise çoğunlukla kullanıcıların istediği şeyleri yerine getiren yazıcılar yapmak.