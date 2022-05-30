HTC'nin Amiral Gemisi Telefonu Ertelendi

HTC geride bıraktığımız son üç yılda bir amiral gemisi telefon bile piyasaya sürmedi. Mart ayında HTC'nin, Nisan ayında üst düzey bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı bildirilmişti. Ayrıca metaverse odaklı bir cihaz olacağı da ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bilgiler, HTC amiral gemisinin gelişinin ertelendiğini ortaya koyuyor.

PhoneArena tarafından hazırlanan bir rapora göre Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen HTC amiral gemisi telefonu COVID nedeniyle ertelendi. Şirketin cihazdan tamamen vazgeçmediğini duymak elbette güzel. Ne yazık ki hâlâ cihazın özellikleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.

Hâlâ gizemini koruyan HTC'nin amiral gemisi telefonu hakkında bilinen tek şey meta veri tabanına dayanacak olması. Akıllı telefonun bir şekilde şirketin Vivo Flow VR kulaklığı ile bağlantılı olacağı tahmin ediliyor. VR ve AR uygulamaları için kullanmak isteyen müşterilere hitap etmesi bekleniyor.

HTC Neden Uzun Süredir Telefon Çıkaramıyor?

HTC'nin amiral gemisini piyasada görmemiz biraz daha gecikecek olsa da şirket Wildfire markalı akıllı telefonları Tayvan ve Hindistan gibi belirli pazarlarda piyasaya sürüyor. HTC'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunun daha geniş pazarlarda satılıp satılmayacağı ise belli değil. HTC'nin son dört yıldır sınırlı pazarlarda daha az telefonla karşımıza çıkmasının nedeni, 2018'de akıllı telefon tarafının büyük bir bölümünü Google'a satmasından kaynaklanıyor. HTC ile Google arasındaki 1,1 milyar dolarlık anlaşma, HTC'nin eski çalışanlarına ve fikri mülkiyetine erişim hakkını Google'a vermişti.

Yaklaşan HTC telefonunun, birinci sınıf Qualcomm veya MediaTek işlemci tarafından desteklenen bir amiral gemisi telefon değil, bir alt segment amiral gemisi telefon olma olasılığı da var. Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için şimdilik bir süre daha beklememiz gerekecek.