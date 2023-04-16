HTC Wildfire E2 Play Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
HTC Wildfire E2 Play özellikleri açıklandı. İşte sahip olduğu donanım bileşenleriyle dikkat çeken Wildfire E2 Play modeline dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda HTC Wildfire E2 Play özellikleri belli oldu. Peki, HTC marka yeni akıllı telefon modeli kullanıcılara neler sunuyor? Wildfire E2 Play'e dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
HTC Wildfire E2 Play Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,82 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1640 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- İşlemci: Unisoc T606
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
- Kalınlık: 9,3 mm
- Ağırlık: 210 gram
- Yazılım: Android 12
Afrika pazarı için duyurulan HTC Wildfire E2 Play modelinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.
8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer aldığı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alan telefon 4600 mAh batarya kapasitesine sahip.
6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Android 12 işletim sistemi ile beraber gelen cihaz 210 gram ağırlığında ve 9,3 mm kalınlığında. Telefonun ne kadar fiyata sahip olacağı henüz bilinmiyor.
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