HTC Wildfire E2 Play Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Gerçekleştirilen tanıtım sonucunda HTC Wildfire E2 Play özellikleri belli oldu. Peki, HTC marka yeni akıllı telefon modeli kullanıcılara neler sunuyor? Wildfire E2 Play'e dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

HTC Wildfire E2 Play Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1640 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Unisoc T606

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 4600 mAh

Kalınlık: 9,3 mm

Ağırlık: 210 gram

Yazılım: Android 12

Afrika pazarı için duyurulan HTC Wildfire E2 Play modelinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.

8 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer aldığı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alan telefon 4600 mAh batarya kapasitesine sahip.

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Android 12 işletim sistemi ile beraber gelen cihaz 210 gram ağırlığında ve 9,3 mm kalınlığında. Telefonun ne kadar fiyata sahip olacağı henüz bilinmiyor.