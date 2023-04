Android Telefonların Can Sıkıcı Problemlerinden Biri Çözülüyor!

Google, Android 14'te tam ekran bildirimlerin gününüzü mahvetmesini engelleyecek yeni bir özellik ile birçok Android telefon kullanıcısının uzun süredir yaşadığı bir sıkıntıyı gideriyor gibi görünüyor.

Yeni seçenek Mishaal Rahman tarafından tespit edildi. Android 14 ile gelen bu yeni ayar, alarmlar ya da telefon aramaları gibi bir hizmetin tam ekran uyarı verip vermeyeceğini kontrol etmenizi sağlayacak.

Here's a before and after of what happens when you take away this permission from an app: pic.twitter.com/3Zhd8mNrSr