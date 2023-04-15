Android Telefonların Can Sıkıcı Problemlerinden Biri Çözülüyor!

Google, Android 14'te tam ekran bildirimlerin gününüzü mahvetmesini engelleyecek yeni bir özellik ile birçok Android telefon kullanıcısının uzun süredir yaşadığı bir sıkıntıyı gideriyor gibi görünüyor.

Yeni seçenek Mishaal Rahman tarafından tespit edildi. Android 14 ile gelen bu yeni ayar, alarmlar ya da telefon aramaları gibi bir hizmetin tam ekran uyarı verip vermeyeceğini kontrol etmenizi sağlayacak.

Tam Ekran Uygulamalarda Gelen Bildirimler Kapatılabilecek

Here's a before and after of what happens when you take away this permission from an app: pic.twitter.com/3Zhd8mNrSr — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023

Rahman tarafından Twitter'da yayınlanan ekran görüntülerinde de görülebileceği gibi yeni bildirim özelliği Saat, Facebook ve Discord gibi çeşitli uygulamalar için geçerli. Rahman'a göre şu anda bir uygulamadan gelen tam ekran uyarısını yalnızca uygulamayı yüklediğiniz anda devre dışı bırakabiliyorsunuz ancak uygulamayı yüklemeyi tamamladıktan sonra bu seçenek artık mevcut olmuyor. Android 14, bu izni istediğiniz zaman iptal etmenize izin vererek bunu değiştirecek.

Bu özellik şimdilik yalnızca Android 14'ün ilk aşamasında olan beta sürümünde mevcut. Google'ın uygun Android telefonlarından birini kullanıyorsanız, Ayarlar > Uygulamalar > Özel uygulama erişimi > Tam ekran seçeneklerini yönet bölümüne giderek bu özelliğe erişebilirsiniz. Buradan uygulamaların bildirimleri tam ekran modunda görüntülemesine izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

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