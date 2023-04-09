HTC Wildfire E3 Lite Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

HTC Wildfire E3 Lite isimli akıllı telefon modelinin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımla birlikte HTC Wildfire E3 Lite'ın özellikleri belli oldu. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

HTC Wildfire E3 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,51 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Unisoc SC9863

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Ağırlık: 218 gram

Kalınlık: 9,2 mm

Yazılım: Android 12

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HTC Wildfire E3 Lite, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Unisoc SC9863 işlemcisinden alan telefonda 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ve 2 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki farklı kamera bulunuyor. Mavi ve siyah renk seçenekleriyle birlikte gelen telefonun Ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.

Afrika pazarına yönelik olan telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı fakat cihazın 3 GB RAM 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak.

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