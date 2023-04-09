HTC Wildfire E3 Lite Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
HTC Wildfire E3 Lite modelinin özellikleri açıklandı. Peki, HTC marka yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? İşte cihaza dair merak edilen ayrıntılar!
HTC Wildfire E3 Lite isimli akıllı telefon modelinin tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımla birlikte HTC Wildfire E3 Lite'ın özellikleri belli oldu. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.
HTC Wildfire E3 Lite Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,51 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- İşlemci: Unisoc SC9863
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama: 32 GB / 64 GB
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Ağırlık: 218 gram
- Kalınlık: 9,2 mm
- Yazılım: Android 12
6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HTC Wildfire E3 Lite, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Unisoc SC9863 işlemcisinden alan telefonda 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ve 2 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki farklı kamera bulunuyor. Mavi ve siyah renk seçenekleriyle birlikte gelen telefonun Ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.
Afrika pazarına yönelik olan telefonun fiyat etiketi henüz açıklanmadı fakat cihazın 3 GB RAM 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak.
Xiaomi 13 Ultra Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Xiaomi 13 Ultra'nın varlığı geçtiğimiz Ağustos ayında şirketin CEO'su tarafından onaylanmıştı. Bu cihazın Xiaomi 12S Ultra'dan farklı olarak Çin dışında da satışa sunulacağı açıklanmıştı.
HTC marka yeni akıllı telefon modeli Wildfire E3 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR