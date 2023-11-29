Huaewi, Starlink'e Rakip mi Oluyor? Ulaştığı Hız Belli oldu!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Uydu İnternet Hizmeti alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Şirket, Havacılık ve Uzay Bilgi Endüstrisi Uluslararası Ekosistem Etkinliği'nde gerçekleştirilen testlerde 660 Mbps'ye varan indirme hızları elde ettiğini duyurdu.

Uydu İnternetinde Huawei: Gelecek ve Büyüyen Potansiyel

Huawei'nin 6G Kablosuz Teknoloji Laboratuvarı'nın baş bilim insanı Wang Jun, yapılan testlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Jun, "Başarıyla gerçekleştirdiğimiz testlerde 660 Mbps'ye kadar indirme hızlarına ulaştık. Bu, geliştirme aşamasında olan Uydu İnternet Sistemi'nin potansiyelini ve performansını gösteriyor." dedi.

Henüz tam detayları açıklamamakla birlikte, Huawei'nin Uydu İnternet Sistemi'nin alçak dünya yörüngesinde (LEO) çalıştığı belirtiliyor. Bu sistem, SpaceX'in Starlink hizmetine benzer bir yapıda çalışıyor ve düşük yörüngeye yerleştirilen uydular aracılığıyla geniş bant internet erişimi sağlama amacını taşıyor.

Şirketin bu alandaki çalışmaları, özellikle kırsal bölgelerde internet erişimini iyileştirme ve dünya genelinde daha kapsamlı bir internet ağı kurma hedefini destekliyor. Ancak, sistemin tam anlamıyla kullanıma geçiş tarihi ve hizmetin ticari boyutta sunulacağı zaman hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Huawei'nin Uydu İnterneti: Evrende Yeni Bir Bağlantı Yolu

Uydu İnterneti, uzak veya altyapısı zayıf bölgelerde internet erişimini genişletme potansiyeli taşıyor. Huawei'nin bu alandaki ilerlemeleri, internetin daha geniş bir kullanıcı kitlesine erişilebilir olmasına yönelik umutları artırıyor.

Huawei'nin Uydu İnternet Sistemi'ne dair bu gelişmeler, geniş kapsamlı bir iletişim altyapısı oluşturma yönündeki sektörel yarışta önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Şirketin, teknolojiyi kullanarak internet erişimini genişletme çabaları, gelecekte internet erişiminin evrensel ve daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayabilir.