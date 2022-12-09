Japon Bilim İnsanları İnternet Hızı Rekoru Kırdı!

İnsanlığın bilgiye olan açlığı artmaya devam ettikçe aynı oranda bilgiyi aktarma hızımız da artıyor. Günümüzde konveksiyonel hale gelen fiber optik kablolar, internet ağını kıtalar arasında bağlayarak binlerce kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Fakat fiber optik kablolar artık geride kalmaya başladı.

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, yeni yarattıkları lazer teknolojisi veri iletim sistemiyle bir rekora imza attı. 1.84 Petabit/saniye hıza ulaşıldı. Bu hız, global internet trafiğinin iki katına tekabül ediyor.

Tüm İnternet Trafiğinin İki Katı Bir Saniye İçinde Aktarıldı!

Son yıllarda optik alanında yaşanan gelişmelerle birlikte internet iletimi, lazerlerin yardımıyla yapılabilir hale geldi. Kızılötesi lazerleri 37 katmandan oluşan bir fiber optik kablo içerisinde ileten Japon bilim insanları, 7.9 kilometre uzaklıktaki alıcıya 1.84 Petabit/saniye hızında bilgi gönderdi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 1.84 petabit/ssaniye hızda, yaklaşık olarak saniyede 230 bin GB veri gönderiliyor. Günümüzde 1 gigabit internet hızına evde sahip olmak, birçok kullanıcı için yalnızca bir hayal. 1.84 petabit hızı, 1.840.000 gigabite tekabül ediyor.

Lazer destekli internet ağının kurulması henüz tüm dünyanın kullanımı için hazır değil. Ancak araştırmacılara göre elde ettikleri hız, yalnızca bir başlangıç. Lazer teknolojisiyle teorik olarak 100 Pbit/saniye hızına ulaşılabileceği, yani saniyede 12.500 TB veri gönderilebileceği düşünülüyor.