Huawei 2024 Yılı Planlarını Açıkladı: Donanım ve Bulut Hizmetleri Ana Odak Noktası!

Pandemiyi ve uzun süreli etkilerini takip eden zorlu birkaç yılın ardından Huawei, 700 milyar yuan'ı (98 milyar doların üzerinde) aşması beklenen satış geliriyle oldukça başarılı bir 2023 geçirdiğini açıkladı.

Rakam pandemi öncesi seviyelerin altında kalsa da Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Hu Houkun, bu son sonucu şirketin terminal işletmesi, dijital enerji ve bulut iş ve akıllı araba çözümleri gibi alanlardaki başarısına borçlu olduklarını söyledi.

Hu, yeni yıl konuşmasında şirketin ICT altyapı işinin "istikrarlı" olduğunu belirterek, veri merkezi altyapısının da bu yıl çok fazla yatırım görebileceğini ima etti.

Huawei, 2024 Yılı İçin Ne Planlıyor?

Şirketin geleceğine ilişkin planını ortaya koyan Hu, dijitalleşme, istihbarat ve karbon azaltımına atıfta bulunuyor.

Hu, özellikle son 12 ay içinde yapay zekâda yaşanan artıştan bahsederken şunları söyledi: "Büyük modeller büyük bilgi işlem gücü gerektirir. Binlerce sektörü kalkındırmak için dünyanın önde gelen bilgi işlem gücü üssünü inşa etmeliyiz."

Yine de Huawei'nin sorunları yok değil. Diğer tüm işletmeler gibi Huawei de zorlu ekonomik baskılarla karşı karşıya. Hu, şirketin yönetimi düzene sokmaya, basitleştirmeye ve uygun şekilde optimize etmeye devam edeceklerini belirtiyor.

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