Huawei HarmonyOS’li Yeni SUV Modeli: Wenjie M9 Tanıtıldı!

Huawei'nin yeni SUV modeli Wenjie M9, bugün düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Wenjie, küresel pazarda Aito adıyla piyasaya sürülen M9, geniş iç mekanı, HarmonyOS yazılımı ve Huawei ADS 2.0 sürücü destek teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Çin'deki etkinlikte sergilenen Wenjie M9, lüks elektrikli araç segmentinde yeni standartlar belirleyebilecek özelliklere sahip. Araç, 3.1 metrelik dingil mesafesi ile 5 metreden daha uzun bir boyuta sahip.

Huawei'nin açıklamasına göre, aracın içindeki bacak mesafesi üç koltuk sırası boyunca uzanıyor ve öndeki yolcular için 1 metreden daha fazla esneklik sunuyor, bu da uzun seyahatlerde konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor.

Wenjie M9, HarmonyOS ve ADS 2.0 ile Lüks Segmentte!

Wenjie M9'un iki versiyonu bulunuyor: genişletilmiş menzil ve saf elektrik. Genişletilmiş menzilli versiyon, turbo dört silindirli çift elektrik + hibrit motordan oluşuyor ve maksimum güç 112 kW seviyesinde. Ayrıca, aracın batarya paketleri 42 kWh'dan 100 kWh'a kadar uzanıyor ve tek şarjla 630 km menzil sunuyor.

Teknoloji özellikleri açısından M9, Huawei ADS 2.0'a dayanan sürücü destek sistemlerine sahip, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi. Ayrıca, otomobilde 15.6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı ve 32 inçlik arka koltuk ekranı bulunuyor.

Güvenlikle ilgili diğer detaylar arasında 9 hava yastığı, 16 güvenlik noktası, önceden sıkılmış emniyet kemerleri ve dört kapının tamamı için mekanik kollar bulunmaktadır. Şirket ayrıca pil konfigürasyonlarına odaklanmış ve kısa devre riskini azaltmak amacıyla beş katmanlı bir güvenlik paketi uygulamıştır.

Wenjie M9, oldukça verimli olan ve kontrol edilebilirlik ile konfor arasında mükemmel bir denge sağlayan Huawei Touring akıllı şasisini kullanacaktır. Kullanıcılar, Huawei ADS 2.0 gibi akıllı sistemler sayesinde odaklanmış sürüş ve yol koşullarıyla kolayca başa çıkabileceklerdir.

Wenjie M9'un başlangıç fiyatı 65 bin dolar olarak belirlenmiştir, tam elektrikli sürüm ise 79 bin dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuştur.