Huawei Avrupa'daki İnovatif Çalışmalarını Açıkladı

2022 Avrupa İnovasyon Günü'ne ev sahipliği yapan Huawei, Avrupa'daki inovatif çalışmaları ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bu yıl onuncu kez düzenlenen etkinlikte öne çıkan konular arasında yeşil enerji, dijitalleşme, yeni yeteneklerin yetiştirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması yer aldı.

Huawei'in Avrupa'daki İnovatif Çalışmaları Ne Durumda?

Budapeşte'nin tarihi mekanlardan biri olan Castle Garden Bazaar'da yaklaşık olarak 250 kişinin katıldığı 2022 Avrupa İnovasyon Günü isimli etkinlik düzenlendi. "Farklı Bir Avrupa için İnovasyon" ana temasına sahip olan etkinlikte oldukça önemli bilgiler paylaşıldı.

Huawei Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkan Yardımcısı Marco Xu, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yaparak, inovasyonun geleceğine öncülük edebileceklerini inandıklarını belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"İnovasyon süreci belirsizliklerle dolu olsa da geleceğe giden yolda kesin olan bir şey var ki o da inovasyonun sürdürülebilir geleceğimizi inşa etmek için büyük önem taşıdığı. Daha akıllı, daha yeşil ve sürdürülebilir bir Avrupa yaratmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

SolarAPEX yönetim kurulu üyesi Besime Özderici, Huawei ile devam eden iş ortaklıkları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada daha yeşil bir gezegen inşa etmek ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere teknolojiden yararlandıklarını ifade etti.

Bu yılın başlarında SolarAPEX'in Tosyalı Holding için yapılan dünyanın en büyük çatı güneş enerjisi santrali projesinde, Huawei Türkiye ile iş ortaklığına gidildiğini belirten Özderici, projenin toplam 140 MW kurulu güce sahip olacağını ve karbon emisyonlarını yılda 116.525 metrik ton değerinde azaltacağını söyledi.

Huawei, Avrupa'daki 5G destekli birçok yenilikçi çözümde de bulunuyor. Nova ve Huawei; 5G, yapay zekâ ve drone teknolojilerinden yararlanarak yangınların erken tespiti ve anında müdahale için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere Yunanistan girişimi PROBOTEK ile iş birliği yaptı.

Çin merkezli Huawei, Avusturya'daki tarım alanlarında böcek ilacı kullanımını azaltmak ve verimi üst seviyeye taşımak için 5G destekli akıllı bir tarım çözümü geliştirmek üzere insansız hava aracı şirketi Dronetech ile beraber çalışıyor. Macaristan'da ise Huawei ve iş ortakları, Avrupa'nın ilk 5G akıllı demiryolu merkezini yapıyor.

Huawei ve Macaristan Kamu Hizmetleri Üniversitesi, şirketin küresel projesi "Gelecek için Tohumlar" programı özelinde ortak bir burs programı gerçekleştirildi. Burs programı kapsamında son iki yıl içerisinde 12 Avrupa ülkesinden yaklaşık olarak bin öğrenciye, toplam 5 milyon Euro burs desteği verildi.

2009 yılından beri faaliyet gösteren Huawei Avrupa Tedarik Merkezi (ESC), Budapeşte'ye yakın bir konumda bulunuyor ve 2.000 kişi çalışıyor. ESC'de dijital dönüşümün tamamlanmasıyla beraber 5G teknolojisi üzerinde de oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu dönüşümle beraber tedarik merkezinin lojistik ve üretim işlevlerini desteklemek için sürücüsüz araçlar ve arttırılmış gerçekliğe dayalı otomatik çözümlerin yer aldığı birtakım 5G tabanlı Endüstri 4.0 çözümü kullanıma sunuldu.

Kendi çekirdek ağına ve bulut yapısına benzer bir yerel uç bilgi işlem sistemine sahip olan tesisteki bu sistem ve 5G teknolojisi sayesinde, veri aktarımı büyük ölçüde hızlanıyor ve gecikme süresi ise çok önemli ölçüde azalıyor.