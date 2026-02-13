Huawei'den Yeni Akıllı Bileklik Geliyor! Sağlık Odaklı Olacak

Huawei, tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayacak bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor. Şirketin kendi uygulamasından elde edilen bilgilere göre yeni cihaz, Huawei Band 11 Pro olarak adlandırılacak. Yeni modele yönelik beklentiler, Özellikle "Pro" modelinin uzun bir zamandan beri görülmemesi nedeniyle oldukça yüksek durumda.

Huawei Band 11 Pro'nun Tasarımı ve Özellikleri Nasıl Olacak?

Huawei henüz Band 11 Pro'yu resmî olarak duyurmasa da markanın resmî uygulamasında görüntülendi. Elde edilen görüntüye bakacak olursak yeni akıllı bileklik, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek. İnce ve uzun bir ekrana sahip olacak cihazın sağ ve sol kısımları hafif oval görünse de ekranın genel olarak düz olacağı öngörülüyor.

Kullanıcılara örgü ve silikon olmak üzere iki farklı kordon seçeneği sunulacak. Yan tarafta ekranı açmak ya da menüler arasında geçiş yapmak için fiziksel bir düğme bulunacak. Şimdiye kadar bileklik ile ilgili herhangi bir özellik paylaşılmasa da son Pro modelini baz alarak geleceğine "kesin" gözüyle bakılan birkaç özellik bulunuyor.

Bilindiği üzere uyku takibi, spor modu gibi özellikler artık giyilebilir cihazlarda bir standart hâline geldi. Ayrıca önceki Pro modelinde de mevcuttu. Bunlar göz önünde bulundurularak yeni modelde de gelişmiş uyku analizi ve çok sayıda spor modu sunulması bekleniyor. Ayrıca Band 6 Pro'da vücut ısı sensörü yer alıyordu.

11 Pro'da da vücut ısısını ölçme ya da daha gelişmiş bir sağlık sensörünün bulunması olası ki Huawei özellikle son zamanlarda akıllı saatlerinde bu tür sağlık özelliklerine odaklanmış durumda. Dolayısıyla Band 11 Pro'nun da sağlık takibi açısından inanılmaz kapsamlı bir özellik yelpazesi sağlaması kaçınılmaz görünüyor. Diğer cihazlarından bahsetmişken geçtiğimiz ayın sonuna doğru tanıtılan Honma x Huawei Watch GT 6 Pro'da EKG analiz özelliğinin bulunduğunu da belirtetlim.

Huawei Band 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Band 11 Pro için henüz bir resmî bir tanıtım tarihi paylaşılmadı ancak akıllı saatin uygulamada görülmesi, tanıtımın yakında olacağına işaret ediyor. Büyük bir olasılıkla Şubat 2026'nın sonunda veya Mart 2026'nın başlarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Türkiye'de Band serisinin popülerliğini göz önünde bulunduracak olursak çok yüksek ihtimalle Türkiye'ye de gelecek.