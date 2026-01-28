21 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! EKG Analizi ve Dahası

Honma ve Huawei iş birliğinin sonucu olan Honma x Huawei Watch GT 6 Pro tanıtıldı. Standart modelin üzerine lüks detaylar getirip akıllı saate golf odaklı özellikler kazandıran bu yeni versiyonun orijinal modele göre küçük bir fiyat farkı bulunuyor.

Honma x Huawei Watch GT 6 Pro Özellikleri

Ekran: 1,47 inç

1,47 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Pil Ömrü: Normal kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran modunda 7 gün

Normal kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran modunda 7 gün Sağlık Özellikleri: EKG analizi, nabız, kandaki oksijen seviyesi, vücut ısısı, uyku ve stres takibi

EKG analizi, nabız, kandaki oksijen seviyesi, vücut ısısı, uyku ve stres takibi Bağlantı: GPS, NFC, Bluetooth 6.0

GPS, NFC, Bluetooth 6.0 Diğer Özellikler: Golf için yapay zeka asistanı, 17 bin golf sahasının haritası

1,47 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honma x Huawei Watch GT 6 Pro, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Safir cam koruması ile birlikte gelen cihaz, 5 ATM su direncine ve IP69 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Akıllı saat, normal kullanımda 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. AOD (Always on Display) yani her zaman açık ekran modunda ise bu süre 7 güne sürüyor. Her iki senaryoda da cihazı oldukça uzun bir süre boyunca şarj sorunu yaşamadan kullanabiliyorsunuz.

Cihaz, sağlık uzmanlarına erkenden başvurarak önemli rahatsızlıkların önüne geçmeniz için EKG analizi, nabız, kandaki oksijen seviyesi, vücut ısısı, uyku ve stres takibi gibi özelliklerden yararlanmanıza olanak tanıyor. Cihazda ayrıca GPS, NFC, Bluetooth 6.0 desteği de mevcut. Cihaz ayrıca golf için yapay zeka asistanı ile size önemli ipuçları sağlıyor. Bununla birlikte ideal vuruş açısını belirlemenizi kolaylaştırıyor. Yaklaşık 17 bin golf sahasının haritasını içeriyor.

Honma x Huawei Watch GT 6 Pro Fiyatı

Honma x Huawei Watch GT 6 Pro için 330 dolar (14 bin 322 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu, akıllı saatin ücretinin standart modelden yaklaşık 50 dolar daha fazla olduğu anlamına geliyor. Cihaz, Honma markasına özel olarak tasarlanmış bir kadran ile birlikte geliyor. Kutudan içinde altın rengi bir golf topu ile beraber çıkıyor.