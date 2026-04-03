vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Avrupa Yolunda! Fiyatı Ortaya Çıktı

vivo'nun geçtiğimiz günlerde Çin’de kullanıcıların beğenisine sunduğu X300 Ultra modelinin Avrupa fiyatı sızdırıldı. Bu gelişmeyle birlikte bu ayın sonlarına doğru globale gelmesi beklenen telefonun ne kadardan satılacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı. İşte merak edilen detaylar!

vivo X300 Ultra Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan vivo X300 Ultra modelinin Avrupa fiyat etiketini sızdırdı. İddialara göre akıllı telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı en üst sürümü 1.900 euro (2.190 dolar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Buna Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 200.000 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, aynı versiyonun Çin fiyatı 8.999 yuan olarak açıklanmıştı. Bu da 1.130 euroya (1.306 dolar) denk geliyor diyebiliriz. Yani ürünün en üst sürümünün Çin ile Avrupa fiyatları arasında yaklaşık 770 euroluk bir fark söz konusu. Tabii yine de bunların bir sızıntı olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Şu an için cihazın diğer versiyonlarıyla ilgili bir fiyat detayı paylaşılmadı. Fakat, her türlü fiyatlarının 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı sürümden daha düşük olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, fiyat detaylarının 16 Nisan'da resmen açıklanması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından vivo X300 Ultra'nın Çin fiyatları şu şekilde;

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 6.999 yuan (45.420 TL)

6.999 yuan (45.420 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 7.499 yuan (48.665 TL)

7.499 yuan (48.665 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 7.999 yuan (51.900 TL)

7.999 yuan (51.900 TL) 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 8.999 yuan (58.400 TL)

vivo X300 Ultra Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 6.600 mAh (globalde 6.500 mAh)

6.600 mAh (globalde 6.500 mAh) Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

100W kablolu, 40W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X300 Ultra Ekran Özellikleri Neler?

Telefonda 6,82 inç boyutlarında, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panel yer alıyor. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyimi elde edebilecek diyebiliriz. X200 Ultra'da ise 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran kullanıldı. Yani yeni modelin yenileme hızlarında daha yetenekli olduğunu görüyoruz.

vivo X300 Ultra İşlemcisi Nasıl?

Üründe Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu yonga seti halihazırda OnePlus 15 ve Xiaomi 17 Ultra gibi amiral gemilerine de güç veriyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen donanımda iki adet 4,6 GHz hızında çalışan yüksek performans çekirdeği ve altı adet 3,62 GHz hızında performans/verimlilik çekirdekleri bulunuyor. Grafik birimi tarafındaysa Adreno 840 yer alıyor.

İşlemci, oyun performansında kullanıcıları kesinlikle üzmüyor. Bu kapsamda testlerde Genshin Impact’te ortalama 60 FPS ve Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans elde edebiliyor. Yani takılma veya donma gibi herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.

vivo X300 Ultra Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 200 megapiksel periskop telefoto sensörden oluşan bir kamera kurulumu yer alıyor. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

X200 Ultra modeline baktığımızda ise ana kameranın 50 megapiksel olması dışında genel kamera özelliklerinin büyük ölçüde aynı olduğunu görüyoruz. Yani yeni model özellikle ana kamera tarafında daha gelişmiş bir performans sunuyor.

vivo X300 Ultra Batarya Özellikleri Neler?

Ürünün Çin versiyonunda 6.600 mAh kapasiteli bir batarya yer alırken, son raporlar global sürümde 6.500 mAh kapasiteli bir pil kullanılacağını gösteriyor. Şarj hızlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Cihaz, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğini koruyacak.

vivo X300 Ultra Türkiye'ye Gelecek mi?

vivo ülkemizde X300 ve X300 Pro modellerini satsa da maalesef bunların arasında geçen yıl piyasaya çıkan X200 Ultra yer almıyor. Bu nedenle vivo X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük.

Editörün Yorumu

Sızdırılan fiyatların doğru olduğunu varsayarsak, vivo X300 Ultra’nın oldukça pahalı bir model olduğunu söyleyebilirim. Buna rağmen kamera ve ekran özelliklerini fazlasıyla beğendim. Yine de bu fiyat seviyelerine çıkabiliyorsanız, cihazın performans tarafında sizi üzeceğini düşünmüyorum.