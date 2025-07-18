4 Yıl Sonra Tarihi Geri Dönüş: Huawei Apple'ı Solladı

Huawei geri döndü. Muhtemelen bu cümleyi geçtiğimiz yıllarda defalarca duydunuz. Bunun nedeni çoğu zaman şirketin heyecan verici yeni bir ürü tanıtmış olması olsa da bir türlü istenilen ticari başarı elde edilememişti. Neyse ki bu durum da değişti. Huawei, yıllar sonra anavatanı Çin'deki akıllı telefon pazarında liderliği geri aldı. Apple ise beşinci sıraya düştü.

Huawei Çin'de Liderliği Geri Aldı, Apple 5. Sıraya Düştü

Akılı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Apple, Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi onlarca üretici yeryüzündeki her ülkede rakiplerinden daha çok telefon satmak ve pazar payını artırmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bazı ülkeler ise alım gücü ya da nüfus büyüklüğü sebebiyle diğerlerinden daha önemli olmasıyla dikkat çekiyor.

Pek çok akıllı telefon üreticisinin anavatanı olan Çin de bu pazarlardan biri. Son olarak ise bu pazarda büyük bir değişim yaşandı. Huawei yıllar sonra bu pazarda zirvede yerini aldı. 2019'da başlayan ABD ambargosu nedeniyle zorlu yıllar geçiren şirket, 2025 ikinci çeyreğinde Çin pazarının yüzde 18'ini kontrol etti.

2025'in ikinci çeyreğinde 12 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Huawei, pazarda yüzde 18'lik pay elde etti. Bu başarıda şirketin yeni fotoğrafçılık odaklı amiral gemisi serisi Huawei Pura 80'in de önemli katkısı bulunuyor. Listenin ikinci sırasını vivo alırken, OPPO üçüncü, Xiaomi ise dördüncü oldu. Beşinci sıraya ise Apple yerleşti.

Çin dünyadaki en önemli akıllı telefon pazarlarından biri. Bu nedenle Apple dahil olmak üzere tüm üreticiler burda liderliği almak için çalışıyor. Huawei ise etkileyici modelleriyle bunu başarmış gibi duruyor. Belirtmekte fayda var ki Çin'in önemi yüksek olsa da bu Huawei'in diğer pazarlarda da aynı başarıyı sağlayacağı anlamına gelmiyor.

Bildiğiniz üzere Huawei telefonlarda Google Servisleri bulunmuyor. Bu durum şirketin modellerinin Türkiye gibi pazarlarda daha az popüler olmasına yol açıyor. Ancak HarmonyOS bulunan telefon sayısı sürekli artıyor. Bu da Çinli akıllı telefon üreticisinin yakın gelecekte diğer pazarlarda da büyüyebileceği anlamına geliyor.