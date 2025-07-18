2025'e Damga Vuracak Telefonlar: Listede Beklenmedik Bir İsim Var

Akıllı telefon sektöründe her yıl artan rekabet, 2025'te Android dünyasındaki kartların sürekli yeniden dağıtılmasına sebep oluyor. Eski yılların ebedi rekabeti Samsung ve Apple'ın zirveye oynadığı değil; diğer markaların da çeşitli yenilikler ve kendilerine has tasarımlarıyla cesur deneylere imza attıklarını görüyoruz. 2025'in ortasındayız ve şimdiye kadar pek çok akıllı telefon gördük. Ancak daha piyasaya çıkacak bir sürü akıllı telefon var.

Onlardan üç tanesi, bu seneye damgasını vuracak telefonlar olarak nitelendiriliyor. Bu doğrultuda Google, ASUS ve Samsung'un yeni telefonlarıyla büyük rekabet edeceklerini göreceğiz. İşte o telefonlar ve dikkat çeken özellikleri.

Oyuncuların Gözdesi ASUS ROG Phone 9 Pro Oldu

2025'in akıllı telefonları büyük batarya, akıcı ekran yenileme hızı ve güçlü soğutma sistemleriyle damga vuruyor. En iddialılarından biri ise ASUS ROG Phone 9 Pro oldu. Hem fiyat/performans açısından tatmin edici, hem de uzun pil ömrü sayesinde uzun süreli oyun oynayanların gözde uğrak noktası olmayı hak ediyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor ve tıpkı bir toplama oyun bilgisayarı gibi RGB aydınlatmaya sahip. Üstelik soğutma sistemi ve sırtındaki kontrolcü benzeri özel tetik tuşlarıyla farkını ortaya koyuyor.

Tasarımından ötürü genç kitleye hitap ediyor olsa da 185Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ve Dirac destekli 3D ses teknolojisi gibi detaylar sayesinde meraklılarına ve güçlü telefon isteyenlere de hitap ediyor.

ASUS ROG Phone 9 Pro fiyatlandırması:

(Asus ROG Phone 9) 12 GB + 256 GB : €1099 / ₺104.763,10

: €1099 / (Asus ROG Phone 9) 12 GB + 512 GB : €1149 / ₺109.529,39

: €1149 / (Asus ROG Phone 9 Pro) 16 GB + 512 GB : €1300 / ₺123.923,58

: €1300 / (Asus ROG Phone 9 Pro) 24 GB + 1 TB: €1500 / ₺142.988,77

Google Pixel Pro 10: Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Üyesi

Google, 20 Ağustos 2025'te tanıtacağı müjdesini verdiği Pixel 10 Pro ile sade tasarım anlayışına yapay zekâ ve gücü harmanlayarak şekil vermiş. Bu telefon, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı oldukça yüksek bir konuma çıkaracak.

Tüm gücünün yanında kamerasının başarısını da Tensor G4 işlemcisine borçlu. Üçlü kamera sisteminde; 50 MP çift piksel PDAF, OIS ana kamera, 48 MP periskop telefoto kamera ve yine çift piksel ultra geniş 48 MP sensör kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 42 MP.

Pixel 10 Pro'da dikkat çeken diğer özellik ise yapay zekâ entegrasyonlarının kusursuz gerçekleştirilmiş olması. Günümüz akıllı telefonlarında yapay zekânın kullanım kolaylığı büyük önem taşıyor. Çünkü milyonlarca kişi ChatGPT, Gemini, Claude gibi araçları her gün sıklıkla kullanıyor.

Pixel 10 Serisi fiyatlandırması:

(Pixel 10) 128 GB : €899 / ₺85.697,93

: €899 / (Pixel 10) 256 GB : €999 / ₺95.230,53

: €999 / (Pixel 10 Pro) 128 GB : €1,099 / ₺104.763,10

: €1,099 / (Pixel 10 Pro) 256 GB : €1,199 / ₺114.295,68

: €1,199 / (Pixel 10 Pro) 512 GB : €1,329 / ₺126.688,03

: €1,329 / (Pixel 10 Pro) 1 TB : €1,589 / ₺151.472,77

: €1,589 / (Pixel 10 Pro XL) 256 GB: €1,299 / ₺123.828,28

€1,299 / (Pixel 10 Pro XL) 512 GB: €1,429 / ₺136.220,63

€1,429 / (Pixel 10 Pro XL) 1 TB : €1,689 / ₺161.005,34

: €1,689 / (Pixel 10 Pro Fold) 256 GB : €1,899 / ₺181.023,76

: €1,899 / (Pixel 10 Pro Fold) 512 GB : €2,029 / ₺193.416,16

: €2,029 / (Pixel 10 Pro Fold) 1 TB: €2,289 / ₺218.200,86

Galaxy S25 Serisi Amiral Gemisi Statüsünü Koruyor

Söz konusu amiral gemileri olduğunda Samsung'un eline su dökülmüyor. Fiyat/performans kısmı zaman zaman tartışılır olsa da Galaxy S25, bu seneye damgasını vuracak bir seri. Özellikle Galaxy S25 Ultra modeli; Snapdragon 8 Elite yonga seti, 6.9 inç adaptif ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Kamera tarafında ise 50 MP ultra geniş açılı lensin öne çıktığı model, hem içerik üreticileri hem de mobil oyuncular için çok yönlü bir seçenek sunuyor.

Bu model aynı zamanda satış rekoru kırdı. Galaxy S25 Ultra, satış rakamlarında rakiplerine sekiz kat fark atmış durumda. Galaxy S25 serisi fiyatlandırması:

Galaxy S25 : 51.499,00 TL

: 51.499,00 TL Galaxy S25+ : 64.499,00 TL

: 64.499,00 TL Galaxy S25 Ultra : 83.499,00 TL

: 83.499,00 TL Galaxy S25 Edge: 71.499,00 TL

Sizce bu seneye damgasını vuran telefon hangisi? Yorumlarda buluşalım.