Huawei, amiral gemisi akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak Türkiye'deki kullanıcılarının karşısına Mate X6 ile çıkan şirket, bir yandan da yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Huawei'in geliştirme aşamasında olduğu modellerden birinin daha özellikleri sızıntılar sayesinde ortaya çıktı. İşte Huawei Pura 80 Pro özellikleri!

Huawei Pura 80 Pro Özelllikleri

Huawei'in en iyi özelliklerle donattığı Pura serisini yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Söz konusu modellerden biri olan Huawei Pura 80 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Geçmişte de Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin ürünlerine dair sızıntılarıyla gündeme gelen Digital Chat Station, bazı özellikleri paylaştı.

Buna göre Huawei Pura 80 Pro, 6,78 inç boyutundaki 1.5K çözünürlüğe sahip LTPO OLED bir ekran ile karşımıza çıkacak. Söz konusu panel selefinden ayrılacak ve kavisli yerine düz olacak. Çerçeveler ise aşırı ince olacak. Buradan yola çıkarak S6 Edge ile hayatımıza giren kavisli ekranın yavaş yavaş ana akım olmaktan çıktığını söyleyebiliriz.

Kamera tarafına baktığımızda ise Huawei Pura 80 Pro'nun 50 megapiksel çözünürlüklü 1 inç boyutunda Sony IMX989 ana kamera ile geleceğini görüyoruz. Değişken diyafram özelliği ile dikkat çeken bu sensör, kullanıcılara kamera özelinde daha fazla kontrol imkanı sunacak.

Söz konusu Sony sensöre ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 megapiksel periskop lens de yine bu telefonda yer alacak. Ayrıca tüm bu sensörlerde RYYB renk filtresi kullanılacağı da DCS'in iddiaları arasında. Söz konusu filtre, düşük ışıkta performansı artırarak sensörlerin ışık alımını yüzde 40’a kadar artırıyor.

Bu da özellikle gece çekimlerinde daha net ve parlak fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Ne yazık ki Huawei Pura 80 Pro hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. İddiaların doğru olup olmadığını görmek için telefonun lansmanını beklemek dışında başka bir seçeneğimiz yok. Huawei Pura 80 serisinin ise bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.