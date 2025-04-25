Huawei, ICT Day 2025’te Endüstriyel Dönüşümün Yol Haritasını Paylaştı

Huawei, İstanbul’da "endüstriyel dijital zekâyı hızlandırmak" temasına sahip Huawei ICT Day 2025 isimli bir etkinlik düzenledi. Şirket etkinlikte yapay zekâ, bulut, 5G ve IoT çözümleriyle endüstriyel dijital dönüşümün geleceğini ele aldı.

Huawei ICT Day'de dijital dönüşümün endüstriyel alanda nasıl hız kazanabileceğine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, Huawei şirketinin teknolojik çözümlerinin sahada nasıl uygulandığını başarı hikâyeleri ve referans projelerle doğrudan dinleme fırsatı buldu.

Huawei ICT Day 2025'te Çok Önemli Açıklamalar Yapıldı

2024'te Huawei’nin toplam gelirinin %22,4 artışla 862 milyar Yuan’a ulaştığını belirten Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, bu büyümenin özellikle bilişim altyapısı, bulut bilişim, dijital enerji ve tüketici iş gruplarındaki dengeli gelişimle sağlandığını söyledi.

Türkiye’de ise sanayide dijital dönüşümü hızlandırma hedefiyle yapay zekâ, 5G ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri iş ortaklarıyla entegre ettiklerini vurgulayan Shi, Huawei Cloud Türkiye’nin %100 müşteri memnuniyetine ulaşarak hem yerel hem de uluslararası uyumluluğu sağlayan tek bulut sağlayıcısı konumuna geldiğini ifade etti.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan 1.000’i aşkın uzmanın 30’dan fazla ülkeye ileri yazılım çözümleri sunduğunu belirten Shi, bu merkezin aynı zamanda Türkiye pazarının özel ihtiyaçlarına yönelik yapay zekâ, bulut ve 5G alanlarında özelleştirilmiş teknolojiler geliştirdiğini de aktardı.

Türkiye’deki üretim yatırımları sayesinde bugüne kadar 200 binden fazla yerelleştirilmiş ürünün üretildiğini belirten Shi, bu yaklaşımın “Türkiye’de kök salan, Türkiye için çalışan” bir vizyonun ürünü olduğunu söyledi.

Huawei Enterprise Türkiye Genel Müdürü Wang Junyuan, “Huawei Enterprise Türkiye olarak geçtiğimiz yıl iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü güven ilişkisi sayesinde %23 oranında büyüdük. Bu başarıda, iş birliğine dayalı çalışma kültürümüzün ve pazardaki fırsatları doğru okuma becerimizin payı büyük" dedi ve şu şekilde devam etti: