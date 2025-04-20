Huawei'nin Dev Bataryalı Yeni Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi

Çin merkezli teknoloji devi Huawei’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Huawei Enjoy 80 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çok yakında tanıtılması beklenen cihaz, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Sızdırılan görseller, Huawei Enjoy 80'in tasarım detaylarını, renk seçeneklerini ve bazı öne çıkan teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Cihazın özellikle şık tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekeceği görülüyor.

Huawei Enjoy 80 Özellikleri

Yeni Enjoy 80'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, cihazın sol tarafında yeni fiziksel bir tuşun yer aldığını gösteriyor. Bu tuşun bir uyarı anahtarı ya da sistem kısayolları için atanmış özel bir eylem tuşu olabileceğine dair güçlü iddialar mevcut. Ayrıca bu tuşun yapay zeka destekli özel bir işleve yönelik geliştirilmiş olabileceği de öne sürülüyor.

Sızdırılan görseller, cihazın Yeşil, Mavi, Beyaz ve Siyah olmak üzere toplamda 4 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını doğruluyor. Fotoğraflarda arka kamera modülünün iki büyük sensörden oluştuğu ve dikdörtgen şekilde konumlandırıldığı görülüyor. Telefonun genel olarak sade ancak şık bir tasarım çizgisine sahip olduğunu söylemek mümkün.

Teknik özelliklere de değinecek olursak, yeni Huawei Enjoy 80'in gücünü Huawei tarafından üretilen Kirin 710 işlemciden alacağı bildiriliyor. Cihazın ön tarafında 6.67 inç HD çözünürlüklü bir ekranın yer alacağı, arka kısımda ise 50 MP'lik ana kameranın bulunacağı da belirtiliyor. 6.620 mAh batarya kapasitesiyle gün boyu kullanım vadeden cihazın, 40W'lik hızlı şarj desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Uygun fiyatlı olmasının yanında güçlü özelliklere sahip modellerle öne çıkan Enjoy serisi, yeni Huawei Enjoy 80 ile de bu geleneğini devam ettirecek gibi görünüyor. 25 Nisan'da tanıtılmasını beklenen cihazın Çin pazarı için rekabetçi bir fiyatla raflardaki yerini alacağını tahmin ediyoruz.

Peki siz yeni Huawei Enjoy 80 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...