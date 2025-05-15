Huawei FreeBuds 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, bugün Almanya'da düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise kuşkusuz şirketin yeni kulaklığı FreeBuds 6 oldu. Bir süre önce Çin'de satışa çıkan kulaklık, böylelikle global pazara adım atmış oldu. Peki Huawei FreeBuds 6, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar!

Huawei FreeBuds 6 Özellikleri

Huawei FreeBuds 6, açık uçlu tasarımı ve çift sürücülü yapısıyla dikkat çekiyor. Ergonomik formu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforu ön planda tutuyor. 95 dB'lik yüksek ses seviyesi ve müzik dinleme sırasında otomatik ayar özelliği, her türden müziği en iyi şekilde deneyimlemenizi sağlıyor. Açık uçlu olmasına rağmen ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği sayesinde dış dünyayla bağlantınızı koparmadan müziğinize odaklanabilirsiniz.

Kulaklık, farklı kulak yapılarına uyum sağlaması için iki farklı boyutta uçla geliyor. IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Dokunmatik kontrolleri sayesinde aramaları kolayca kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. iOS, Android ve Windows cihazlarla çift cihaz bağlantısı kurabilme özelliği ise oldukça kullanışlı.

Pil ömrü de FreeBuds 6'nın dikkat çeken özelliklerinden. Kutuyla birlikte toplam 35 saat dinleme süresi sunan kulaklık, tek şarjla 25 saat kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde ise sadece 5 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Mikrofon tarafında ise VPU (kemik iletimi), DINH algoritması ve uyarlanabilir ses ayarı teknolojileri sayesinde net ve anlaşılır görüşmeler yapabilirsiniz.

Huawei FreeBuds 6 Fiyatı

Huawei FreeBuds 6, Türkiye fiyatı ise 6.999 TL olarak belirlendi. Huawei ayrıca 1 yıllık Kayıp Kulaklık Desteği de sunuyor. Kulaklığın tekini kaybeden kullanıcılar, yarı fiyata yenisini alabilecekler.