WhatsApp'ta Mesajlaşma Şekli Değişecek! Yeni Özellik Test Ediliyor

WhatsApp, metin mesajlarının da bir kez görüntülenmesini sağlayan özelliğini Android beta kullanıcılarına sunmaya başladı. Fotoğraf, video ve sesli mesajlarda kullanılan bu seçenek artık yazılı mesajlar için de geçerli olacak. Alıcı, kendisine gönderilen mesajı açıp okuduktan sonra tekrar görüntüleyemeyecek. WhatsApp, mesajların kopyalanmasını ve uygulama üzerinden ekran görüntüsü alınmasını da engelleyecek.

WhatsApp'ta Tek Seferlik Metin Mesajı Nasıl Gönderilecek?

WhatsApp'ın yeni özelliğini kullanmak için mesajı yazdıktan sonra gönderme düğmesine basılı tutmanız ve açılan menüden Bir Kez Görüntüle seçeneğini belirlemeniz gerekecek. İlk kullanımda WhatsApp, özelliğin nasıl çalıştığını anlatan kısa bir bilgilendirme ekranı gösterecek.

Gönderilen metin, alıcının sohbet ekranında normal mesajlar gibi doğrudan görünmeyecek. Mesajın üzerine dokunulduğunda ayrı bir okuma ekranı açılacak. Bu ekran kapatıldığında metne yeniden erişilemeyecek.

WhatsApp Tek Seferlik Mesajlarda Ekran Görüntüsünü Engelleyecek mi?

WhatsApp, tek seferlik mesaj açıkken uygulama üzerinden ekran görüntüsü alınmasını ve ekran kaydı yapılmasını engelleyecek. Alıcı mesajı kopyalayamayacak, başka bir sohbete iletemeyecek ve uygulama üzerinden kaydedemeyecek. Mesaj açıldıktan sonra hem gönderenin hem de alıcının erişiminden kaldırılacak. Gönderen, okundu bilgileri etkinse karşı tarafın mesajı açtığını görebilecek.

Tek Seferlik Mesajlar Başka Bir Telefonla Kaydedilebilecek mi?

Mesajın başka bir cihazla fotoğrafının çekilmesi veya videosunun kaydedilmesi hâlâ mümkün. Örneğin alıcı, WhatsApp'ta açtığı metni başka bir telefonun kamerasıyla kaydedebilecek. Uygulamanın ekran görüntüsü ve kayıt engelleri bu yöntemi kapsamıyor. Bu nedenle özellik, sohbet geçmişinde kalmasını istemediğiniz mesajlar için kullanışlı olsa da hassas bilgileri paylaşırken dikkatli olmak gerekiyor. Karşı tarafın mesajı başka bir cihazla kaydetmesi WhatsApp tarafından engellenemiyor.

WhatsApp'ın Tek Seferlik Mesaj Özelliği Ne Zaman Herkese Açılacak?

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, Android için hazırlanan WhatsApp 2.26.45.6 beta sürümünü kullanan bazı kişilere sunuluyor. Henüz tüm beta kullanıcıları bile bu seçeneğe erişemiyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz açıklanmadı. Test sürecinde tek seferlik metin mesajlarını zamanlama desteği de bulunmuyor. WhatsApp'ın bu özelliği genel kullanıma açarken söz konusu sınırlamayı kaldırıp kaldırmayacağı belli değil.

Editörün Yorumu

Bir kez görüntülenebilen mesajlar özelliğinin ekstra gizlilik isteyenler tarafından faydalı özellik olabileceği kanaatindeyim ama bunun gizliliği tamamen garanti kılmadığını da belirtmem gerek. Ne de olsa hâlâ başka bir telefonla kayıt alınabilecek. Eğer şifre, finansal bilgiler ve benzeri kritik verileri paylaşmak için kullanmayı düşünüyorsanız bu tür ihtimalleri göz önünde bulundurmanızı öneririm.