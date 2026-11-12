BYD'nin Yeni Robotu, Elektrikli Otomobilleri Otomatik Şarj Ediyor

BYD, aracın şarj kapağını açan, soketi takan ve batarya dolduğunda bağlantıyı kesen robotik kolunu sergiledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen gösteride yer verilen bu robotik kol, otomobil uygun alana doğru ilerledikten sonra otomatik olarak bağlantıyı gerçekleştirmeye başlıyor.

BYD'nin Şarj Robotu Nasıl Çalışıyor?

Robotik kol, aracın şarj girişini bulmak için görsel tanıma teknolojisini kullanıyor. Kamera görüntülerini analiz eden sistem, şarj kapağının konumunu belirleyerek kolu doğru noktaya yönlendiriyor. Soketin yerleştirilmesi sırasında kuvvet geri bildirimi teknolojisi devreye giriyor. Bu teknoloji ise robotun uyguladığı basıncı algılamasını ve hareketlerini buna göre ayarlamasını mümkün kılıyor. Dahası, farklı ülkelerde kullanılan şarj soketi standartlarını da destekliyor. Şarj tamamlandığındaysa bağlantıyı otomatik olarak sona erdiriyor.

BYD'nin Robotik Şarj Kolu Ne Kadar Olacak?

BYD, robotik şarj kolunun fiyatını henüz açıklamadı. Sistemin mevcut şarj istasyonlarına eklenebilen bağımsız bir ekipman olarak mı yoksa güneş panelleri ve enerji depolama üniteleriyle birlikte komple bir istasyon olarak mı sunulacağı da henüz belirsizliğini koruyor.

Şirketin Avrupa'da kurmayı planladığı 1.500 kW gücündeki şarj istasyonlarının her biri için yaklaşık 580.000 euro (32 milyon 394 bin 450 TL) maliyet öngörülüyor. Tabii, bu miktar robotik kolun fiyatını değil, yüksek güçlü şarj istasyonunun kurulum maliyetini ifade ediyor. Robotik sistemin ise tek başına ne kadara satılacağını tahmin etmek için henüz elimizde yeterli bilgi yok. İstasyonun tamamıyla sunulması durumunda maliyet elbette çok daha yüksek olabilir.

BYD'nin Şarj Robotu Türkiye'de Kullanılacak mı?

BYD'nin Türkiye'de resmî olarak satış faaliyetlerini sürdürüyor. Markanın şu an Türkiye'de BYD Seal ve BYD Tang modelleri satışta ama bundan birkaç ay öncesine kadar çok daha geniş araç yelpazesinden bahsetmek mümkündü. Geldiğimiz noktada fiyat listesinden modeller yavaş yavaş eksiliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki geleceği de şimdilik belirsiz durumda. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şarj robotunun Türkiye'de kullanılma ihtimali de düşük görünüyor. Yine de henüz resmî açıklama olmadığını belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

BYD'nin robotik şarj sistemi, ilk bakışta biraz önemsiz gibi görünebilir ama günlük kullanımda sık sık karşılaşılan, sürekli tekrarlanan süreci otomatikleştirip insanların üzerindeki büyük yükü kaldıracağı aşikâr. Yine de sistemin yaygınlaşması için farklı otomobillerin şarj girişlerine uyum sağlanması gerektiği unutulmamalı. Robotik kolun yoğun kullanılan istasyonlarda ne kadar dayanıklı olacağı ve bakım maliyetlerinin ne seviyede kalacağı da mutlaka değerlendirilmesi gereken noktalar arasında.