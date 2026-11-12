Bir Ferrari, Açık Artırmada Ortalama Satış Fiyatının 9 Katına Satıldı

Ferrari 499P Modificata, 8 Kasım'da Cenevre'de düzenlenen açık artırmada 9,9 milyon dolara (497 milyon 550 bin 240 TL) satıldı. Gooding Christie's müzayedesinde 8.217.500 İsviçre frangı (497 milyon 431 bin 735 TL) ödenen otomobil, ilk kez bir açık artırmada el değiştirdi. Yolda kullanmaya uygun olmayan araç daha çok koleksiyon değeri taşıması nedeniyle epey ilgi odağı olmuş durumda.

Ferrari 499P Modificata Neden Bu Kadar Pahalı?

499P Modificata, Le Mans yarışlarında zafer kazanan Ferrari 499P ile aynı altyapıdan yararlanıyor. İki otomobilin ayarları ve kullanım amaçları farklı ama Modificata, müşterilere pistte yarış otomobiline yakın bir deneyim sunmak üzere geliştirildi. Normalde bir otomobilin yarışlarda kullanılabilmesi, ilgili yarış organizasyonunun teknik ve güvenlik kurallarına uygun olduğunu gösteren onaya sahip olup olmadığına bağlı ama bu araç için onay bulunmuyor.

Model bu onaya sahip olmadığı için resmî yarışlara katılması da mümkün değil. Benzer şekilde, herkese açık yollarda da kullanılamıyor. O yüzden günlük kullanımdan ziyade çok özel pist etkinliklerine ve koleksiyonculara hitap eden bir model. Le Mans geçmişi ile olan ilişkisi ve nadirliği de satış fiyatının bu kadar yüksek olmasının temel sebepleri arasında.

Açık Artırmada Diğer Ferrari Modelleri Kaça Satıldı?

Cenevre müzayedesinde farklı dönemlerde satılan Ferrari modellerinin de satış fiyatları oldukça dikkat çekici seviyede. Örneğin 2025 Ferrari SF90 XX Spider, 1 milyon 580 bin İsviçre frangına (95 milyon 657 bin 766 TL) satıldı. Diğer satılan modeller ve satış fiyatları ise şu şekilde:

2016 Ferrari F12tdf: 1.805.000 İsviçre frangı (109 milyon 279 bin 68 TL).

1.805.000 İsviçre frangı (109 milyon 279 bin 68 TL). 2023 Ferrari 812 Competizione A: 1.748.750 İsviçre frangı (105 milyon 871 bin 528 TL).

1.748.750 İsviçre frangı (105 milyon 871 bin 528 TL). 2023 Ferrari 812 Competizione: 1.326.875 İsviçre frangı (80 milyon 330 bin 684 TL).

Gooding Christie's Cenevre Müzayedesinde Ne Kadar Satış Yaptı?

Gooding Christie's'in İsviçre'de düzenlediği ilk müzayede, toplam 21.073.825 İsviçre frangı (1 milyar 276 milyon 25 bin 372 TL) satışla tamamlandı. Açık artırmaya çıkarılan otomobillerin yüzde 96'sı alıcı buldu. Satılan araçların ortalama fiyatı ise 916.253 İsviçre frangı (55 milyon 479 bin 348 TL) şeklinde. 499P Modificata'nın satış fiyatı ise bu ortalamanın yaklaşık dokuz katına denk geliyor.

Editörün Yorumu

Ferrari 499P Modificata'nın 9,9 milyon dolarlık satışını değerlendirirken otomobilin kullanım amacının da göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyim. Bu araç, yüksek performanslı bir Ferrari isteyenlerden ziyade Le Mans teknolojisine yakın bir pist deneyimi arayan koleksiyonculara hitap ediyor.

Baktığınızda günlük kullanım imkânı yok. Onay olmadığı için resmî yarışlara da katılamıyor. O yüzden çok fazla alıcısı olmadığını düşünebilirsiniz ama koleksiyoncular arasında bu tür modeller oldukça büyük değer taşıyor. Evet, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın talep gösterdiği bir araç olmayabilir ama koleksiyon değeri nedeniyle bu dudak uçuklatan miktarlara ulaşılabiliyor.