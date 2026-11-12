OPPO'dan Yeni Akıllı Saat Geliyor! 10 Güne Kadar Pil Ömrü Sunacak

OPPO Watch 5 için geri sayım başladı. Şirket tarafından paylaşılan görseller, yeni akıllı saatin tasarımını ortaya koyarken bazı teknik özelliklerin de açıklığa kavuşmasını sağladı. Model, 9,2 mm kalınlığındaki metal kasası ve beş farklı renge sahip kayış seçeneği ile potansiyel kullanıcılarını karşılayacak.

OPPO Watch 5'in Özellikleri Neler?

Özellik OPPO Watch 5 Kasa kalınlığı 9,2 mm Kasa Metal Ekran tasarımı Dikdörtgen Kontrol düğmesi Döndürülebilir Sağlık sensörleri Kalp atış hızı, SpO2 Uyku takibi Var Antrenman modu FatMax GPS Var Kayış renkleri Yeşil, turuncu, mor, beyaz, siyah Tasarruf modunda pil ömrü 10 güne kadar Normal kullanımda pil ömrü 7 güne kadar Her zaman açık ekranla pil ömrü 3 güne kadar Saat kadranları Fotoğrafla kişiselleştirme desteği

FatMax Modu Ne İşe Yarayacak?

FatMax, yağ yakımına yönelik egzersizler öneren bir antrenman modu. Sistem, egzersiz yoğunluğunu aşamalı olarak artırıp kullanıcıya kademeli bir antrenman programı sunacak. Sağlık takibi için kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini ölçen sensörler bulunacak. Uyku takibi özelliği de gece boyunca geçirilen farklı uyku evrelerini izleyecek. Tanıtım görselleri, saatin GPS desteğine sahip olacağına işaret ediyor.

OPPO Watch 5, Kaç Gün Pil Ömrü Sunacak?

OPPO'nun paylaştığı değerlere göre akıllı saat, güç tasarrufu modunda 10 güne kadar çalışacak. Normal kullanımda ise pil ömrü 7 güne düşecek. AOD (Always on Display) yani "Her Zaman Açık Ekran" özelliği etkinleştirildiğinde ise bu süre 3 güne kadar inecek. Ekranın sürekli açık kalmasını sağlayan bu özelliğin -değerlerden de anlaşılacağı üzere- pil tüketimi üzerinde ciddi etkisi olacak.

OPPO Watch 5'in Nasıl Bir Tasarımı Olacak?

OPPO , yeni modelde parlak metal çerçeve ve dikdörtgen ekran tercih etmiş durumda. Ekranın çevresindeki kenarlar ince tutulmuş. Sağ tarafta bulunan döndürülebilir düğme ise menüler arasında gezinmeye imkân sağlıyor. 9,2 mm kalınlığındaki kasaya yeşil, turuncu, mor, beyaz ve siyah kayış seçeneklerinden biri eşlik edecek. Özelleştirmeyi isteyenler kullanıcılar, kendi fotoğraflarını arka plan olarak seçebilecek.

OPPO Watch 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO henüz Watch 5'in satış fiyatını henüz açıklamadı ama OPPO Watch 4 Pro, Çin'de 2.299 yuan (17 bin 362 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Watch 5'in de Watch 4 Pro'nun fiyat aralığına yakın bir seviyede fiyata sahip olması beklenebilir. Türkiye'de satılması durumunda vergiler ve ek maliyetelrle beraber akıllı saatin Türkiye'de 24 bin ila 27 bin TL arasında satılması muhtemel. Tabii, bunun resmî Türkiye fiyatı olmadığını unutmamak gerek.

OPPO Watch 5 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Watch 5'in Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil ama markanın şu an OPPO Watch Free, OPPO Band, OPPO Watch 46 mm ve 41 mm gibi modelleri satışta. Markanın Türkiye'deki giyilebilir cihaz çeşitliliği, yeni akıllı saatin de Türkiye'ye gelme olasılığını artırıyor.

OPPO Watch 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO, Watch 5'i 16 Kasım 2026 tarihinde tanıtacak. Fiyat gibi ayrıntıların yanı sıra henüz açıklanmayan teknik özellikler de bu etkinlikle birlikte belli olacak. Bu arada markanın bu yılın Nisan ayında da OPPO Watch X3 Mini isimli bir akıllı saat tanıttığını not düşelim.

Editörün Yorumu

OPPO Watch 5, uyku takibi ve egzersiz özelliklerini düzenli kullananlar için değerlendirilebilecek bir akıllı saat. Özellikle FatMax modu sayesinde ilgi çekebileceğini düşünüyorum. Öyle ki bu özellik, standart aktivite takibi ile sınırlı kalmıyor. Yağ yakımına yönelik antrenman önerileri de sunarak geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentisini karşılıyor.

Pil ömrü konusunda da çoğu kullanıcı açısından yeterli olacağı kanaatindeyim. Tabii, akıllı saatin ilgi görüp görmeyeceğini pil ömründen de önce fiyat belirleyecektir. Marka eğer bu akıllı saatini nispeten uygun bir fiyat aralığında satışa çıkarırsa ve GPS ve sağlık özellikleri günlük kullanımda gerçekten iyi bir iş çıkarırsa beklediğimden de yüksek oranda başarı elde edebilir.