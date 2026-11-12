Netflix ve Hollywood, GTA 6 Yüzünden Endişelenmeye Başlandı

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen erişime açılacak. Oyunun çıkış günü, oyuncular kadar sinema ve dijital yayıncılık sektöründe de merakla bekleniyor. Fakat bu bekleyişin arkasında oyuncular gibi heyecan değil, endişe yatıyor.

Hollywood ve dijital yayın platformları, oyuncuların artık yeni GTA oyununa ne kadar zaman ayıracağını hesaplamaya başlamış durumda. The Game Awards sunucusu ve yapımcısı Geoff Keighley, GTA 6'nın tarihin en büyük lansmanlarından biri olabileceğini düşünüyor. Keighley'ye göre oyun, gelir ve erişim bakımından Avengers: Doomsday ve Dune: Part Three gibi büyük sinema yapımlarını bile geride bırakabilir.

GTA 6, Oyuncuları Neden Aylarca Ekran Başında Tutabilir?

Bir sinema filmi genellikle iki veya üç saatte bitiyor. Film bittikten sonra maksimum birkaç gün konuşuluyor ve sonra başka bir yapıma geçiliyor. GTA 6'da ise oyuncuların keşfedebileceği gerçekten çok büyük bir dünya olacak. Dahası, uzun bir ana hikâyeye ve farklı etkinliklere yer verilecek.

Oyuncular ana görevleri yaptıktan sonra da ek içerikler sayesinde oyuna uzun bir süre daha devam edebilecek. Uzun süre desteklenmesi beklenen çevrim içi mod, yeni içeriklerle oyuna dönmek gibi oyunculara farklı sebepler sunacak. Bu da GTA 6'ya ayrılan zamanın haftalarla hatta aylarla ölçülmesine yol açabilir.

GTA 6, Netflix ve Disney+ İzlenmelerini Düşürebilir mi?

Netflix, HBO ve Disney+ gibi platformların karşılaşabileceği rekabetin temelinde kullanıcıların boş zamanı yatıyor. Akşamını GTA 6 oynayarak geçiren biri, aynı süre içinde dizi veya film izlemeyi tercih etmeyebilir. Zaten daha geniş bir perspektiften baktığımızda video oyunlarının artık sadece kendi sektöründeki yapımlarla yarış hâlinde olmadığını görüyoruz.

Sinema filmleri ve dijital yayın platformları da aynı kitlenin ilgisini çekmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tabii, oyunun çıkışından sonra dijital platformların izlenme oranlarında ne kadar düşüş yaşanacağı henüz belli değil. Bunun için GTA 6'nın oyuncuların günlük alışkanlıklarını ne ölçüde değiştireceğini analiz etmek gerekiyor. Oyun daha piyasaya sürülmediği için elimizde net bir veri de yok. Eğlence sektöründeki bu endişesi ise büyük olasılıkla oyuncuların sosyal medya platformlarındaki davranışlarına dayanıyor.

GTA 6, Avengers ve Dune Filmlerini Geride Bırakabilir mi?

Geoff Keighley tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6'nın geliri, Avengers: Doomsday ve Dune: Part Three gibi büyük bütçeli filmleri bile geçebilir. Bu değerlendirmede oyunun uzun süre gündemde kalabilmesinin büyük rol oynadığı düşünülüyor. Sinema filmleri belirli bir gösterim döneminde izleyiciye ulaşırken GTA 6 ise çıkıştan sonra yayınlanması beklenen çevrim içi modu ve orijinal oyundaki zengin içerik yelpazesi sebebiyle oyuncuların ilgisini daha uzun süre üzerinde tutabilir.

Editörün Yorumu

Dijital yayın platformları ve sinema sektörünün GTA 6 ile ilgili endişelerinin olması, bana göre çok normal. Ne de olsa bu oyun, bize etkileşimli bir dünya sunacak. Bir filmi izlemek için birkaç saat ayırmamız yeterli olurken GTA 6'yı oynamak için birkaç günümüzü vermemiz gerekecek.

Oyunun ana görevlerini bitirmek bile GTA 6'yı baştan aşağı oynamakla eş değer olmayacak. Rockstar Games'in oyunun ek içeriklerini çok fazla tutması, açık dünyanın gerçekten canlı hissettirmesi için NPC'lere özellikle odaklanması gibi sebeplerden dolayı oyuncuların oyunda zaman geçirmesi için çok fazla neden olacak.

Açıkçası bir fragman yayınlandığında bile büyük ses getiren GTA 6'nın ilk haftalardaki yoğun ilgi geçtikten sonra oyuncuları ne kadar süre oyunda tutacağını çok merak ediyorum. Takdir edersiniz ki dijital platformlarla rekabetin boyutunu belirleyecek olan sadece çıkış dönemindeki satışlar değil, oyuncuların aylar sonra da oyunu oynamaya ne ölçüde devam edip etmeyeceği olacak. Çevrim içi modun gelmesi, oyunun PC'ye çıkması gibi gelişmeleri daha saymıyorum.