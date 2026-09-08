Rüzgar Sesini Azaltan Kulaklık Tanıtıldı! 42 Saat Pil Ömrü Var

Huawei, yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. FreeBuds 7 olarak adlandırılan model, dinleme ve konuşma için gürültü engelleme, çeviri, uzun pil ömrü ve dahasıyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Turuncu, beyaz, siyah ve mor olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

Huawei FreeBuds 7'nin Özellikleri Neler?

Boyutlar: Kulaklık 30,32 x 18,76 x 20,26 mm, şarj kutusu 45,50 x 56,20 x 22,90 mm

Kulaklık 30,32 x 18,76 x 20,26 mm, şarj kutusu 45,50 x 56,20 x 22,90 mm Ağırlık: Kulaklık 4,3 gram, şarj kutusu 33 gram

Kulaklık 4,3 gram, şarj kutusu 33 gram Frekans aralığı: 14Hz-48kHz

14Hz-48kHz Ses: 96 kHz/24 bit kayıpsız, 4,6 Mbps kablosuz aktarım

96 kHz/24 bit kayıpsız, 4,6 Mbps kablosuz aktarım Aktif Gürültü engelleme: Mevcut

Mevcut Mikrofon: 3 mikrofon, kemik iletimli ses algılama

3 mikrofon, kemik iletimli ses algılama Sesli görüşmeler için gürültü engelleme: 100 dB'e kadar

100 dB'e kadar Rüzgar gürültüsü dayanıklılığı: 8 m/s

8 m/s Bluetooth Sürümü: 6.0

6.0 Ses Kodekleri: SBC, AAC, L2HC, LDAC

SBC, AAC, L2HC, LDAC Aynı anda iki cihaza bağlanma desteği: Mevcut

Mevcut Kontroller: Dokunma, çift dokunma, üçlü dokunma, kaydırma, uzun basma, sıkıştırma

Dokunma, çift dokunma, üçlü dokunma, kaydırma, uzun basma, sıkıştırma Yapay zeka özellikleri: Akıllı bildirimler, mesaj özetleme, transkripsiyon, çeviri

Akıllı bildirimler, mesaj özetleme, transkripsiyon, çeviri Dayanıklılık: IP55 sertifikası

IP55 sertifikası Pil kapasitesi: Kulaklık başına 48 mAh, şarj kutusu 460 mAh

Kulaklık başına 48 mAh, şarj kutusu 460 mAh Şarj: USB Type-C, kablosuz şarj

USB Type-C, kablosuz şarj Müzik dinleme süresi: ANC açıkken ses kalitesi öncelikli modda 4,5 saate, ANC kapalıyken 7 saate kadar (Stabil bağlantı önceliğinde ANC açıkken 5 saate, kapalıyken 8,5 saate kadar)

ANC açıkken ses kalitesi öncelikli modda 4,5 saate, ANC kapalıyken 7 saate kadar (Stabil bağlantı önceliğinde ANC açıkken 5 saate, kapalıyken 8,5 saate kadar) Toplam müzik dinleme süresi: ANC açıkken 21-24 saat, ANC kapalıyken 33-42 saat

ANC açıkken 21-24 saat, ANC kapalıyken 33-42 saat Konuşma süresi: ANC açıkken 3,5 saat, ANC kapalıyken 4,5 saat

ANC açıkken 3,5 saat, ANC kapalıyken 4,5 saat Toplam konuşma süresi: ANC açıkken 16 saat, ANC kapalıyken 21 saat

ANC açıkken 16 saat, ANC kapalıyken 21 saat Uygulama desteği: AI Life

AI Life İşletim sistemi: HarmonyOS, iOS, Android

HarmonyOS, iOS, Android Renkler: Turuncu, mor, beyaz ve siyah

Huawei FreeBuds 7 Gürültü Engelliyor mu?

Huawei FreeBuds 7, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Paylaşılan bilgilere göre önceki modele göre gürültü engelleme performansında önemli artışlar birlikte geliyor. Bu sayede özellikle sabit sesler (klima uğultusu, fan sesi vb.) bastırılıyor. Siz de müziğe daha iyi konsantre olabiliyorsunuz.

Cihazda ENC yani çevresel gürültü engelleme özelliği de mevcut. Bu özellik de aramalar için 100 dB'e kadar çift yönlü gürültü engelleme imkânı sağlıyor. Ayrıca 8 m/s'ye kadar rüzgâr uğultusuna karşı dayanıklı. Böylelikle dışarıda birileriyle sesli görüşme yapmanın önündeki en büyük sorunlardan birini de ortadan kaldırıyor.

Huawei FreeBuds 7'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Her kulaklık, 48 mAh pil kapasitesine sahip. Şarj kutusunun pil kapasitesi ise 460 mAh şeklinde. Eğer stabil bağlantı öncelikli mod tercih ediliyorsa ANC etkinken 5 saate, devre dışıyken 8,5 saate kadar müzik dinleme süresi elde edilebiliyor. Ses kalitesi öncelikli modda ise bu süre ANC açıkken 4,5 saate, kapalıyken 7 saate düşüyor.

Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde ANC açıkken toplamda 21-24 saat, kapalıyken 33-42 saat müzik dinlenebiliyor. Tabii, bunlar sadece müzik dinlenen senaryolar için geçerli. Kulaklık takılıyken sesli görüşmeler yapacak olanlar, gürültü engelleme özelliği açıkken 3,5 saat, kapalıyken 4,5 saatlik bir pil ömrüne sahip olacak.

Huawei FreeBuds 7, Çeviri Yapabiliyor mu?

Yeni kulaklık, yapay zeka destekli çeviri özelliğine sahip. Telefon görüşmesinden çeviri, iki kulaklık arasında karşılıklı çeviri, eş zamanlı çeviri ve çevrim dışı olmak üzere dört farklı şekilde kullanılabiliyor. Tabii, çevrim dışı çevirinin İngilizce ve Çince dillerini desteklediğini belirtmekte fayda var.

Huawei FreeBuds 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Huawei FreeBuds 7 için 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 7 bin 213 TL'ye denk geliyor. Şu an Türkiye'de satışta olan FreeBuds 6 ise 7 bin 499 TL'den başlayan fiyata alınabiliyor. Bu iki detayı göz önünde bulunduracak olursak FreeBuds 7'nin de Türkiye'de 9 bin TL civarında bir fiyata satılabileceğini söylemek mümkün.

Huawei FreeBuds 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei FreeBuds 7'nin Türkiye'de satılma ihtimali çok yüksek. Bunun en önemli sebebi, önceki model FreeBuds 6'nın da şu an satışta olması. Ayrıca FreeBuds Pro 5 ve FreeBuds 7i gibi modeller de yine tüketiciler tarafından alınabiliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça artıyor.

Editörün Yorumu

Huawei FreeBuds 7'nin bana göre en büyük artılarından biri, hafif olması. Ayrıca yapay zeka destekli özellikler de epey ilgi çekici. Aramalar için gürültü engelleme, çeviri, kayıt, sesi yazıya dökme, özetleme ve daha birçok özellikle geliyor. Bu da onu günlük kullanımda epey kullanışlı hâle getiriyor. Fiyatının aşırı yüksek olmaması da bence satış açısından olumlu bir tablo ortaya koyacaktır.