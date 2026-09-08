Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Kulaklık Geliyor! Gürültü Engelleyecek

OPPO'nun ilerleyen günlerde yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre bunların arasında Enco X4 adı verilen üst seviye bir kablosuz kulaklık da olabilir. Hatta cihazın şimdiden öne çıkan özellikleri açıklığa kavuşmuş durumda. Bu özelliklere günlük kullanımda çok ihtiyaç duyulacak.

OPPO Enco X4'ün Özellikleri Neler Olacak?

Tasarım: Kulak içi tasarım

Kulak içi tasarım Aktif gürültü engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Gerçek zamanlı çeviri: Konuşmaları anlık olarak metne dönüştürüp çevirme

Konuşmaları anlık olarak metne dönüştürüp çevirme Çeviri kullanımı: Bağlı cihaz üzerinden çevrilmiş metinleri görüntüleme

Bağlı cihaz üzerinden çevrilmiş metinleri görüntüleme Çeviri kontrolleri: Konuşmacılar için ayrı dil seçenekleri

Konuşmacılar için ayrı dil seçenekleri Çeviri ses oynatma: Çevrilmiş cümleleri dinlemek için çalma seçenekleri

OPPO Enco X4'ün Çeviri Özelliği Nasıl Çalışacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Enco X4'ün çeviri özelliği, bağlı cihazla birlikte çalışacak şekilde geliştirildi. Gerçek zamanlı çeviri için iki kişi farklı dillerde konuşacak. Örneğin biri İngilizce, diğeri Çince tercih edebilecek. Konuşmalar kulaklık tarafından algılanacak ve arka planda anlık olarak yazıya çevrilecek.

Konuşma metne döküldükten sonra çevrilmiş konuşmalar eşleştirilen telefonda görüntülenebilecek. Ayrıca çevrilmiş cümleleri sesli olarak çalmak için seçenek de sunulacak. İki konuşmacı için de ayrı dil seçimleri sunulacak. Tabii, bunun için internet bağlantısının gerekip gerekmeyeceği şimdilik belil değil. Ayrıca gecikme süresi gibi önemli unsurlar da merak konusu olmaya devam ediyor.

OPPO Enco X4 Gürültü Engelleyecek mi?

Cihazda aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği olacak. Bu konuda bir önceki modele göre önemli iyileştirmeler de bekleniyor. Söz konusu özellik sayesinde özellikle sabit sesler -örneğin klima uğultusu- bastırılacak. Daha düşük ses seviyesine rağmen müzikler daha anlaşılabilir olacak. Benzer şekilde film ve dizi izlerken de kendinizi daha çok sahnenin içinde gibi hissedebileceksiniz.

OPPO Enco X4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Enco X4'ün henüz resmî fiyat etiketi paylaşılmadı fakat fikir edinmek adına önceki modele dönmekte fayda var. Hatırlatmak gerekirse Enco X3, ilk olarak 899 yuan (6 bin 491 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Bu kulaklığın çok daha ileri düzey ANC performansı ve daha iyi ses kalitesi sunacak malzemelerle geleceğini göz önünde bulunduracak olursak Enco X4'ün de 1.099 yuan (7 bin 935 TL) fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Türkiye'de satılması hâlinde vergilerle birlikte 18 bin TL civarında bir fiyata alınabilir.

OPPO Enco X4 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Türkiye'de çeşitli kulaklıkları satışta. Bunlara örnek olarak OPPO Enco Buds 2 ve Enco Clip 2'yi verebiliriz. Söz konusu modelleri göz önünde bulundurarak Enco X4'ün de Türkiye'deki tüketicilerle buluşmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Konuya dair açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

OPPO Enco X4'ün en çok dikkat çekici yönünün gerçek zamanlı çeviri olacağını düşünüyorum. Farklı dillerde konuşan iki kişinin gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilmesini mümkün kılarak büyük kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan eğer aktif gürültü engelleme performansı gerçekten de beklentinin üzerinde olursa satış açısından çok başarılı olması muhtemel.