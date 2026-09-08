iQOO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı

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Amiral gemisi düzeyinde bir performans sunması beklenen iQOO 16'nın pil kapasitesi ortaya çıktı. Buna göre markanın yeni modeli selefinden daha büyük bit bataryayla karşımıza çıkacak. İşte iQOO 16'nın pil kapasitesi!

iQOO 16 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station’a göre iQOO 16’da 8.400 mAh kapasiteli bir batarya mevcut olacak. Geçen yıl satışa çıkan selefi iQOO 15’te 7.000 mAh’lik bir pil tercih edilmişti. Yani yeni model bir önceki nesilden 1.400 mAh daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

Bunlara ek olarak cihaz 100W kablolu ve 40W kablosuz şarj hızlarını destekleyecek. Geçtiğimiz yılki modelde de aynı şarj hızlarına yer verilmişti. Bu da batarya kapasitesindeki artışa rağmen şarj hızlarının değişmeyeceği anlamına geliyor.

iQOO 16 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.85 inç

Ekran tipi: Düz panel

Çözünürlük: 2K

Yenileme hızı: 165 Hz

Parmak izi okuyucu: 3D ultrasonik ekrana entegre

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Özel özellik: Ayrı grafik işlemci birimi

RAM: 16 GB

Ana kamera: 50 megapiksel

Kamera sensörü: OmniVision OV50Q

Pil kapasitesi: 8400 mAh

Kablolu şarj: 100W

Kablosuz şarj: 40W

İşletim sistemi: Android 17

Su ve toz direnci: IP68 ve IP69

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda iQOO’dan akıllı telefonun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak iQOO 15’in geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni model de selefinin tanıtım tarihini takip edebilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Bunun yanında ülkemizde çok sayıda vivo telefonu satılsa da iQOO'nun modellerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan iQOO 16 bir son dakika değişikliği olmazsa Türkiye pazarını pas geçebilir.

iQOO 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçmiş raporlara göre iQOO 16, 5.000 yuan (36.104 TL) seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil edersek 73.177 TL'ye karşılık geliyor. Ürünün amiral gemisi özelliklerine sahip olacağını düşündüğümüzde bu fiyat seviyesinin çok da şaşırtmadığını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

iQOO 16, güçlü teknik özelliklere sahip olacak diyebilirim. Özellikle pil kapasitesinin kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. 8.400 mAh'lik pil kapasitesiyle gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazın arama gibi bir derdinizin olacağını düşünmüyorum.