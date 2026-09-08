Lenovo'nun Şık Tasarımlı Monitörü Tanıtıldı! IPS Ekran, 120Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Lenovo'nun ThinkVision P27UD-40 isimli yeni monitörü tanıtıldı. Ürün, 27 inç ekran boyutu, 3.840 x 2.160 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı gibi özelliklerle geliyor. İşte Lenovo ThinkVision P27UD-40 özellikleri ve fiyatı!

Lenovo ThinkVision P27UD-40 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

Panel türü: IPS

Çözünürlük: 3.840 x 2.160 piksel

Yenileme hızı: 24 Hz ile 120 Hz arası değişken

Tipik parlaklık: 350 nit

Kontrast oranı: 1.500:1

Tepki süresi: Ekstrem modda 4 ms

Renk derinliği: 10 bit

Mavi ışık azaltma: Donanım seviyesinde yüzde 35

Sertifikalar: TÜV Rheinland ve Eyesafe

Thunderbolt 4 giriş: 40 Gbps

Thunderbolt 4 çıkış: Zincirleme monitör bağlantısı

HDMI: 1 adet HDMI 2.1

DisplayPort: DisplayPort 1.4 giriş ve çıkış

USB-A: 4 adet 5 Gbps

USB Type-C: 15W şarj destekli 1 adet

USB-B: 1 adet upstream port

Ethernet: 2,5 GbE

Çoklu ekran modu: Picture-in-Picture ve Picture-by-Picture

Yükseklik ayarı: 155 mm

Stand hareketleri: Eğim yana dönme ve 90 derece dikey kullanım

VESA montaj: 100 x 100 mm

Lenovo ThinkVision P27UD-40, 27 inçlik IPS LCD bir panelle geliyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran TN panellerde sıkça görülen renk solması ve dar görüş açısı gibi dezavantajları da ortadan kaldırıyor.

Buna ek olarak ürünün yüksek çözünürlüğü sayesinde ekran içerikleri net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz. 120Hz ise 90Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir performans sunuyor.

Cihaz 4 ms tepki süresine sahip. Bu değer 1 ms kadar düşük olmasa da özellikle oyunlarda hareketli sahnelerde bulanıklığı en aza indiriyor. Bunun yanında donanım seviyesinde mavi ışık azaltma teknolojisi sayesindeyse göz yorgunluğu gibi sağlık sorunlarını minimuma indirebiliyor. Aynı zamanda TÜV Rheinland ve Eyesafe gibi göz sağlığını ön planda tutan sertifikalara da sahip olduğunu belirtelim.

Üründe bilgisayar ve konsol bağlantısı için bir HDMI 2.1 ile bir DisplayPort 1.4 girişi var. Ek olarak görüntü aktarımı yapabilen USB Type-C portu da mevcut. Klavye, mouse ve USB bellek gibi aksesuarlar için dört USB-A portu karşımıza çıkıyor.

Lenovo ThinkVision P27UD-40 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ThinkVision P27UD-40 için açıklanan fiyat 596 dolar. Bu da güncel döviz kuruyla 28.859 TL'ye denk geliyor. Ülkemizde Lenovo marka monitörlerin satıldığını göz önüne aldığımızda yeni ürünün de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Teknik özelliklerini göz önünde bulundurduğumda Lenovo ThinkVision P27UD-40’ın oyun odaklı bir monitör olmadığını söyleyebilirim. Bence cihaz daha çok içerik üreticileri ve ofis çalışanları için geliştirilmiş gibi görünüyor. Genel olarak kaliteli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Keşke yenileme hızı biraz daha yüksek olsaydı.