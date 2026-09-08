Apple'ın En Sevilen Cihazları: İlk 3'te 6 Yıllık iPhone Var!

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Böylece en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Paylaşılan listede altı yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini ve iPhone SE 2, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Apple'ın en ince telefonu iPhone Air ise ilk beşte konumlandı. Peki, Apple'ın en sevilen cihazı hangisi?

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları Hangileri?

iPad Air 4: %96,92 iPhone 12 Mini: %95,5 iPhone SE 2: %94,78 iPad Pro 4 (12,9 inç): %94,74 iPhone Air: %94,03 iPad Pro 2024 (11 inç): %93,97 iPhone 16e: %93,78 iPad Air 5: %93,72 iPad Pro 5 (12,9 inç): %93,16 iPhone 8: %93,13

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Apple cihazı iPad Air 4 oldu. Tablet yüzde 96,92 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. Cihaz, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. 2020 yılında piyasaya sürülen tablette A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile sorunsuz oynanabilmesini sağlıyor.

Listenin ikinci sırasında iPhone 12 Mini yer aldı. Telefon yüzde 95,5 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. 2.227 mAh batarya kapasitesine sahip cihazda A14 Bionic işlemcisi mevcut. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor.

Yüzde 94,78 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip iPhone SE 2, üçüncü sırada konumlandı. 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Retina IPS LCD ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük ve 625 nit parlaklık sunuyor. 3 GB RAM'e sahip telefonda A13 Bionic işlemcisi ve 1.821 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Dördüncü sırada yüzde 94,74 kullanıcı memnuniyeti oranı ile iPad Pro 4 (12,9 inç), beşinci sırada ise yüzde 94,03 kullanıcı memnuniyeti oranı ile iPhone Air bulunuyor. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone Air, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1260 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

iPhone 12 Mini Neden Hâlâ Çok Seviliyor?

iPhone 12 Mini'nin günümüzde hâlâ çok sevilmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. 5,4 inç büyüklüğündeki ekran sayesinde telefon tek elle çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bu arada telefon sadece 133 gram ağırlığında. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2025 yılının Eylül ayında tanıtılan iPhone 17 177 gram ağırlığında.

A14 Bionic işlemcisi sosyal medyada gezinmek ve oyun oynamak için fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor. Telefonda yer alan Super Retina XDR OLED ekranda film izlemek ve oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.

En Sevilen Apple Ürünleri Neye Göre Belirlendi?

En sevilen Apple ürünleri listesi, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Yani bu liste, kullanıcıların kendi cihazları hakkında öznel değerlendirmelerine dayanıyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda bazı telefonların uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ çok sevildiğini söyleyebilirim. Örneğin altı yıl önce satışa sunulan iPhone 12 Mini ikinci sırada, iPhone SE 2 ise üçüncü sırada yer alıyor. Tablet tarafında da aynı durum geçerli. 2020 yılında piyasaya sürülen iPad Air 4 zirvede konumlandı.