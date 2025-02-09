Huawei'in Yeni Sıra Dışı Tasarımlı Kulaklığı FreeArc İle Tanışın!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, her ne kadar daha çok akıllı telefonlarıyla tanınıyor olsa da da giyilebilir teknoloji pazarında da azımsanmayacak bir ürün yelpazesine ve geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Şüpheiz şirket, bu alandaki başarısının büyük bir kısmını güçlü özelliklere ve göz alıcı tasarıma sahip kablosuz kulaklıklarına borçlu.

Son olarak bu alanda yeni bir ürününü daha tanıtan Huawei, FreeArc isimli kablosuz kulaklık modelini piyasaya sürdü. Yeni cihaz, açık ve köprülü bir tasarıma sahip kulaklık arayışında olanları, güçlü özellikeri sayesinde kendine aşık edebilir.

Huawei FreeArc Özellikleri

Şirketin yeni ses cihazı, özellikle tam kablosuz kulaklıkları henüz benimseyememiş ve günlük hayatta kulaklığın tamamen sabit durmasını isteyenler için premium bir seçenek. Açık tasarıma sahip yeni Huawei FreeArc, spor yaparken, dans ederken ve hatta baş aşağı durarken bile düşmeyi önleyen dayanıklı bir köprüye sahip.

Mevcut köprü, dayanıklı yapısının yanı sıra baskı yapmayan ve kullanıcının dışarıyı da duymasını sağlayan bir tasarıma sahip. Kulaklığın tüm gövdesi, deri dostu olan ve kullanıcıyı rahatsız etmeyen silikon bir alaşım ile üretiliyor. Kulaklığın bu özellikler sayesinde 20 bin bükülmeye karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor. 5 yıl boyunca kulaklığın eski şeklini geri alma garantisi sunan Huawei'in, bu iddianın tümüyle arkasında durduğunu söyleyebiliriz.

Teknik özelliklere de değinecek olursak, 17mmx12mm ölçülerine sahip yüksek üsrt düzey ses sürücüleri ile birlikte gelen yeni cihaz, titanyum kaplamalı bir diyafram ve yüksek performanslı neodim mıknatıslara ev sahipliği yapıyor. 4m/s hızına kadar rüzgar gürültüsünü önleyebilen çif mikrofon sistemi ve özel anten tasarımı Huawei FreeArc'ın konuşmalar esnasında kusursuz çalışmasına imkan tanıyor. 28 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık, yalınzca 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi de vadediyor.

Huawei FreeArc Fiyatı

Kısa bir süre önce anavatanı Çin'de satışa sunulan Huawei FreeArc yaklaşık olarak 124 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Kulaklığın burada başarılı bir satış dönemi geçirmesi haline ABD, Avrupa ve Türkiye'ye de gelmesini oldukça muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!

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