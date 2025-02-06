Üçe Katlanabilen Huawei Telefon Global Pazara Geliyor! Tarih Verildi

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 2024 yılının eylül ayında üçe katlanabilen telefon Mate XT Ultimate'i tanıtmıştı. Tanıtımın ardından Çin'de satışa sunulan telefon global pazara gelmeye hazırlanıyor. Global lansman için tarih verildi.

Huawei Mate XT Ultimate Özellikleri

Tam açık hâliyle 10,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 2232 x 3184 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 381 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Mate XT Ultimate yaklaşık %91,9 ekran gövde oranıyla dikkat çekiyor.

Gücünü Kirin 9010 işlemcisinden alan telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği mevcut. Telefonda ayrıca Maleoon 910 GPU yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto ve 12 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. 5.600 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelen telefon 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Huawei Mate XT Ultimate Global Lansman Tarihi

Huawei, Mate XT Ultimate modelini global pazar için tanıtmak amacıyla 18 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir etkinlik düzenleyecek.Telefonun global pazarda hangi tarihte satışa sunulacağı ve fiyatının ne kadar olacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.