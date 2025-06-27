Huawei, Gizli Laboratuvarının Kapılarını Açtı: Akıllı Saatiniz Artık Doktorunuz Olacak

Söz konusu giyilebilir teknolojiler olduğunda tartışmasız pazar lider olan Huawei, sıra dışı araştırmaların yapıldığı ultra modern laboratuvarını Helsinki'de hizmete açtı. 1000 metrekarelik dev tesiste, 7 farklı ülkeden gelen bilim insanları geleceğin sağlık teknolojilerini geliştiriyor. Peki bu laboratuvarda tam olarak neler oluyor?

Huawei'in Helsinki'de Açılan Dev Laboratuvarında Neler Oluyor?

Nokia'nın kamera mühendislerini bünyesine kattığından beri Finlandiya'yı adeta ikinci evi haline getiren Huawei, Helsinki'nin teknoloji vadisinde giyilebilir teknolojiler ve sağlık takibi özelliklerini birleştirdiği yeni laboratuvarını açtı. 1000 metrekarelik bu tesis, şirketin küresel sağlık araştırmaları için üçüncü büyük merkezi oldu.

Laboratuvarda 25'ten fazla uzman çalışıyor. Aralarında 9 doktoralı bilim insanı var. Ekip, 7 farklı Avrupa Birliği ülkesinden geliyor ve tıp, yapay zeka, makine öğrenimi gibi alanlarda uzmanlaşmış durumda. Bu çeşitlilik karmaşık sağlık verilerini anlamlı bilgilere dönüştürmek için kritik öneme sahip.

Tesis gerçek spor ortamlarını taklit eden beş ana test alanına sahip. Örneğin özel yapım akıntılı yüzme havuzu, yüzücülerin performansını en ince ayrıntısına kadar ölçebiliyor. "Sonsuz eğim" özellikli kayak simülatörü, Avrupa'nın favori sporlarından birini laboratuvar ortamına taşıyor. 50 km/s hıza ulaşan koşu bandı ise GPS verileriyle gerçek rotaları simüle edebiliyor.

Söz konusu araştırmalardan elde edilen bilgiler ise TruSport sistemi gibi teknolojileri geliştirmekte kullanılıyor. TruSport, koşarken ayağınızın yere temas süresinden dikey salınıma, sol-sağ dengesinden adım frekansına kadar 13 farklı parametreyi analiz ediyor. Eskiden sadece profesyonel sporcuların erişebildiği bu veriler artık herkesin bileğinde.

Üstelik laboratuvar sadece sporculara odaklanmıyor. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için özel araştırmalar yürütülüyor ve engelli bireylerin egzersiz ihtiyaçları analiz ediliyor. Avrupa'nın en prestijli 6 üniversitesiyle ortak projeler geliştiriliyor. En ilginç projelerden biri de iCARE4CVD.

Yapay zeka kullanarak kardiyovasküler hastalıkların evde takibini sağlayan bu projede Huawei tek giyilebilir cihaz üreticisi olarak yer alıyor. Hedef ise kronik hastaların hastaneye gitmeden durumlarını takip edebilmesi. Helsinki laboratuvarında geliştirilen teknolojiler doğrudan Huawei Watch 5 ve Huawei Watch Fit 4 gibi cihazlara entegre ediliyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu Huawei'in üçüncü büyük tesisi. Şirketin Xi'an ve Songshan Gölü'nde iki laboratuvarı daha bulunuyor. Huawei bu üçüncü büyük tesisle sağlık teknolojilerinde küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.