Huawei Rakip Tanımıyor! Yeni Seri Global Yolunda

Huawei, birkaç hafta önce Pura 80 serisini tanıttı. Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra şeklinde dört modelden oluşan bu seri başta yalnızca Çin'e özel satışa sundu. Bununla birlikte telefonların ne zaman küresel olarak piyasaya sürüleceği merak edilmeye başlanmıştı. Neyse ki kısa süre önce bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Huawei Pura 80 global tanıtım tarihi açıklandı.

Huawei Pura 80 Serisi Global Tanıtım Tarihi Netleşti

Teknoloji devi, yaptığı resmi açıklamayla Pura 80 serisinin 10 Temmuz'da Dubai'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Ancak markadan serideki tüm modellerin küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağına dair net bir bilgi gelmedi. Zira Çin merkezli üreticiler, zaman zaman yalnızca iç pazarda satışa sundukları bazı modelleri küresel pazara taşımama eğiliminde olabiliyor.

Öte yandan şirket, lansman tarihini Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki yerel web sitelerinde duyururken Avrupa Birliği ülkeleri için herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da Pura 80 serisinin Avrupa pazarına daha geç gelebileceğine işaret ediyor. Ancak bunun henüz kesinleşmediğini de unutmamak gerekiyor.

Huawei Pura 80 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç OLED, Full HD çözünürlük

6.7 inç OLED, Full HD çözünürlük İşlemci: Kirin 9000s

Kirin 9000s RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: HarmonyOS 5

HarmonyOS 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 4900 mAh

4900 mAh Şarj Gücü: 66W hızlı şarj

Huawei Pura 80 Pro Özellikleri

Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz

6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz İşlemci: 64-bit mimari (belirtilmemiş)

64-bit mimari (belirtilmemiş) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom)

50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom) Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj Su/Toz Koruması: IPX8/IP6X

IPX8/IP6X Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 gram

Huawei Pura 80 Pro+ Özellikleri

Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz

6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz İşlemci: Huawei Kirin 9020, 2.5 GHz, 12 çekirdek

Huawei Kirin 9020, 2.5 GHz, 12 çekirdek RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom)

50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom) Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj Su/Toz Koruması: IPX9/IP6X

IPX9/IP6X Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 gram

Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri