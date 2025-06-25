Huawei Rakip Tanımıyor! Yeni Seri Global Yolunda
Huawei, yakın zamanda ana vatanı Çin'de piyasaya sürdüğü Pura 80 serisini küresel olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, tanıtım tarihini açıkladı.
Huawei, birkaç hafta önce Pura 80 serisini tanıttı. Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra şeklinde dört modelden oluşan bu seri başta yalnızca Çin'e özel satışa sundu. Bununla birlikte telefonların ne zaman küresel olarak piyasaya sürüleceği merak edilmeye başlanmıştı. Neyse ki kısa süre önce bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Huawei Pura 80 global tanıtım tarihi açıklandı.
Huawei Pura 80 Serisi Global Tanıtım Tarihi Netleşti
Teknoloji devi, yaptığı resmi açıklamayla Pura 80 serisinin 10 Temmuz'da Dubai'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Ancak markadan serideki tüm modellerin küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağına dair net bir bilgi gelmedi. Zira Çin merkezli üreticiler, zaman zaman yalnızca iç pazarda satışa sundukları bazı modelleri küresel pazara taşımama eğiliminde olabiliyor.
Öte yandan şirket, lansman tarihini Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki yerel web sitelerinde duyururken Avrupa Birliği ülkeleri için herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da Pura 80 serisinin Avrupa pazarına daha geç gelebileceğine işaret ediyor. Ancak bunun henüz kesinleşmediğini de unutmamak gerekiyor.
Huawei Pura 80 Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç OLED, Full HD çözünürlük
- İşlemci: Kirin 9000s
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 5
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 4900 mAh
- Şarj Gücü: 66W hızlı şarj
Huawei Pura 80 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz
- İşlemci: 64-bit mimari (belirtilmemiş)
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom)
- Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj
- Su/Toz Koruması: IPX8/IP6X
- Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 gram
Huawei Pura 80 Pro+ Özellikleri
- Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz
- İşlemci: Huawei Kirin 9020, 2.5 GHz, 12 çekirdek
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom)
- Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj
- Su/Toz Koruması: IPX9/IP6X
- Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 gram
Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri
- Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz, eğimli tasarım
- İşlemci: Huawei Kirin 9020, 2.5 GHz, 12 çekirdek
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 50MP dual-telephoto (3.7x ve 9.4x optik zoom)
- Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj
- Su/Toz Koruması: IPX9/IP6X
- Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 233.5 gram