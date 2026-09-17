HUAWEI Marmara Forum Deneyim Mağazası’nda Çifte Fırsat

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İstanbul Marmara Forum AVM’de kapılarını açan yeni nesil HUAWEI Deneyim Mağazası, amiral gemisi Pura 90 serisine geçişi kolaylaştıran özel avantajlar sunuyor. Mağazada başlayan yeni dönemle birlikte eski telefonunu getiren teknoloji tutkunlarına 4.000 TL’ye varan ek kasa indirimleri, WATCH GT 6 Pro fırsatı ve yaklaşık 30.000 TL değerinde HUAWEI Care+ güvencesi sağlanıyor.

Pura 90 Serisine Geçişte "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" Kolaylığı

Yeni nesil kamera donanımı ve yüksek performansıyla öne çıkan Pura 90 serisi için başlatılan değişim programı, mevcut akıllı telefonunu yenilemek isteyen tüketicilere önemli bir bütçe avantajı sağlıyor. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında HUAWEI Pura 90s Pro 512 GB modeline geçiş yapmak isteyen kullanıcılar, eski cihazlarını mağazaya teslim ederek yeni modellerine 89.999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor. Tüketicilere takas desteğinin yanı sıra kasada anında 2.000 TL ek indirim avantajı da tanınıyor.

Serinin en üst segmentini temsil eden Pura 90s Pro Max modelini tercih eden teknoloji tutkunları için de benzer bir kolaylık sunuluyor. Eski telefonunu getiren kullanıcılar 119.999 TL'den başlayan fiyatlarla Pura 90s Pro Max'e sahip olurken kasada doğrudan 4.000 TL ek indirimden yararlanıyor. Bu modeli satın alan kullanıcılar ayrıca markanın en yeni akıllı saati HUAWEI WATCH GT 6 Pro için sunulan özel satın alma fırsatlarından da faydalanabiliyor.

11.999 TL Değerinde HUAWEI Care+ Güvencesi Hediye

HUAWEI, yeni amiral gemisi akıllı telefon satın alan tüketicilere güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra kapsamlı bir kullanım güvencesi de vadediyor. Marmara Forum Deneyim Mağazası'ndan gerçekleştirilen alımlarda kullanıcılara yaklaşık 30.000 TL değerindeki HUAWEI Care+ koruma paketi hediye ediliyor.

Cihazları kazara meydana gelebilecek fiziksel hasarlara karşı teminat altına alan HUAWEI Care+ sigorta hizmeti; kullanıcı hatası kaynaklı ekran kırılması ya da sıvı teması gibi beklenmedik durumlarda bir yıl içerisinde bir kez ücretsiz orijinal parça ve onarım hakkı sağlıyor.

Pura90s serisi için kapsamında:

Yaklaşık 5.000 TL değerinde Ücretsiz Batarya Değişimi Garantisi

Yaklaşık 25.000 TL değerinde Ücretsiz Ekran Hasarı Garantisi

Marmara Forum AVM'nin 1. katında yaklaşık 110 metrekarelik alanda faaliyet gösteren mağaza, klasik bir perakende noktasının ötesinde entegre bir HUAWEI Yetkili Servis Merkezi olarak da hizmet veriyor.

Kampanyalar stoklarla sınırlı olup yalnızca İstanbul Marmara Forum AVM bünyesindeki resmi HUAWEI Deneyim Mağazası'nda geçerliliğini koruyor. Takas indirim oranları ise teslim edilen eski cihazın marka, model ve genel kondisyon durumuna göre belirlenen baz bedel üzerinden hesaplanıyor.