En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Listede 13 Yıllık Oyun da Var

Oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren yeni bir liste paylaşıldı Paylaşılan liste ile birlikte 8-15 Eylül 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen aksiyon oyunu, listenin zirvesinde konumlandı. Listede ayrıca yıllar önce piyasaya sürülen Rust ve GTA 5 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Dünya genelinde 8-15 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Wardogs yer aldı. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda üç farklı takım mücadele ediyor. Çevrim içi odaklı oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Yayıncılığını Team17'nin üstlendiği oyun 10 Eylül 2026 tarihinde erken erişime girdi.

İkinci sırada EA Sports FC 27 bulunuyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapım, şu anda ön sipariş sürecinde ve 25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak. Oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar yer alacak. Bu oyunu How to Fish takip ediyor. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip oyunda balık tutmaya çalışıyoruz.

How to Fish, tek oyunculu ve co-op mod modları bulunuyor. Co-op modu sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Bu arada oyunda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği mevcut. Dördüncü sırada Diablo IV, beşinci sırada ise Bodycam konumlandı. Bu oyunları The Blood of Dawnwalker, GTA 5 ve Rust takip ediyor.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Wardogs Halloween: The Game Bodycam The Blood of Dawnwalker How to Fish Diablo IV Onimusha: Way of the Sword Borderlands 4 Valheim NBA 2K27

Dünya genelinde 8-15 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Wardogs bulunuyor. Bu oyunu Halloween: The Game takip ediyor. Oyunda bir oyuncu Michael Myers'ı kontrol ederken diğer oyuncular ise hayatta kalmaya çalışıyor. Diğer oyuncuların birlikte hareket ederek belirli görevleri tamamlaması ve Michael Myers'a yakalanmadan haritadan kaçması gerekiyor.

Üçüncü sırada Bodycam yer aldı. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapım, çok kaliteli grafikleri ve gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Blood of Dawnwalker dördüncü sırada konumlandı. Bu oyunu How to Fish ve Diablo IV takip ediyor.

Editörün Yorumu

Rust, uzun yıllar önce satışa sunulmuş olmalarına rağmen günümüzde popülerliğini devam ettiriyor. Öyle ki 13 yıl önce piaysaya sürülen Rust sekizinci sırada yer aldı. Bu oyunu daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Başarılı oynanış sistemine sahip olan Rust, özellikle arkadaşlarla birlikte oynandığında daha keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Bu arada oyunun Steam'deki en son incelemelerinin çok olumlu olduğunu belirteyim.