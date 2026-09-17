Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satışa Sunuldu

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S26 FE Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada 8 GB RAM'e sahip telefonda güçlü bir Exynos işlemcisi bulunuyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 54 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda internette 37 bin TL civarında bir fiyata satın alınabiliyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.900 nit

1.900 nit Ekran Koruması: Gorilla Glass Victus+

Gorilla Glass Victus+ İşlemci: Exynos 2500 (3 nm)

Exynos 2500 (3 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 8 MP (3x optik yakınlaştırma)

8 MP (3x optik yakınlaştırma) Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya Kapasitesi: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Boyutlar: 161,6 x 76,9 x 7,4 mm

161,6 x 76,9 x 7,4 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.36 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Telefondaki telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Galaxy S25 FE'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Bataryası Kaç mAh?

Samsung Galaxy S26 FE 4.900 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy S25 FE'de de 4.900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Dynamic AMOLED 2X ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bunun yanı sıra 120Hz yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Bu arada telefonun kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.