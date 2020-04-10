Huawei Mate 40 Performansta Vites Yükseltecek!

Huawei Mate 40 için ortaya atılan yeni söylentiler performans noktasında atılacak önemli adımları işaret ediyor. İşte detaylar!

İşlemcisi Belli Oldu!

Huawei bu sene içerisinde Mate 40 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Güvenilir ve tutarlı sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre bu seride Kirin 1020 kullanılacak.

Bu ise Huawei P40 serisinde kullanılan Kirin 990'a kıyasla daha güçlü bir seri ile karşımıza çıkılacağı anlamına geliyor. Kirin 1020 ile ilgili detaylara göre 5nm üretim sürecine sahip olacak olan bu işlemci, yine Kirin 990'a kıyasla daha küçük bir yapıda olacak ve daha fazla güç tasarrufu sunacak.

Huawei Mate 40 modelleri hakkında bilinenler şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da önümüzdeki dönemlerde daha fazla detayla karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz Mate 40 modellerinden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.