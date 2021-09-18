Huawei Mate 50 Pro Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Huawei Mate 50 Pro çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, çok sayıda kullanıcı tarafından sabırsızlıkla beklenen Mate 50 Pro ne zaman çıkacak? Ortaya atılan iddiaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Huawei Mate 50 Pro Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda bir görsel paylaşarak Viyana kentinde 21 Ekim 2021 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Şirket, söz konusu etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağına dair detay paylaşmamıştı fakat etkinlikte P50 serisinin tanıtılması bekleniyordu.

Director at Display Supply Chain'de (DDSC) görevli bir uzman olan David Naranjo, Huawei Mate 50 Pro modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin çok önemli bir iddia ortaya attı. Narajo, Mate 50 Pro'nun 2021 yılının dördüncü çeyreğinde çıkışını gerçekleştireceğini ileri sürdü.

Naranjo tarafından paylaşılan bilgiye göre Çin merkezli teknoloji devi, 21 Ekim tarihinde P50 serisi yerine Mate 50 Pro modelini tanıtabilir. Huawei şirketinin konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim. Bu sebepten ötürü ortaya atılan iddianın gerçek olmama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

David Narajo tarafından 2021 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek akıllı telefon modelleri şu şekilde:

Huawei Mate 50 Pro

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel Fold

Katlanabilir Oppo telefonu

Samsung W22 5G

Katlanabilir Vivo telefonu

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1 — David Naranjo (@DSCCDave) September 16, 2021

Huawei Mate 50 Pro Özellikleri

Ekran: 6,76 inç, OLED, 456 ppi

Çözünürlük: 1344 x 2772 piksel

İşlemci: HiSilicon Kirin 9000 5G

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP

Ön Kamera: 13 MP

Pil: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Mate 50 Pro modelinin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

İddiaya göre Mate 50 Pro modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi.

Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.