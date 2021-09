Huawei Mate 50 Pro Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Huawei Mate 50 Pro çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, çok sayıda kullanıcı tarafından sabırsızlıkla beklenen Mate 50 Pro ne zaman çıkacak? Ortaya atılan iddiaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda bir görsel paylaşarak Viyana kentinde 21 Ekim 2021 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu. Şirket, söz konusu etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağına dair detay paylaşmamıştı fakat etkinlikte P50 serisinin tanıtılması bekleniyordu.

Director at Display Supply Chain'de (DDSC) görevli bir uzman olan David Naranjo, Huawei Mate 50 Pro modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin çok önemli bir iddia ortaya attı. Narajo, Mate 50 Pro'nun 2021 yılının dördüncü çeyreğinde çıkışını gerçekleştireceğini ileri sürdü.

Naranjo tarafından paylaşılan bilgiye göre Çin merkezli teknoloji devi, 21 Ekim tarihinde P50 serisi yerine Mate 50 Pro modelini tanıtabilir. Huawei şirketinin konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim. Bu sebepten ötürü ortaya atılan iddianın gerçek olmama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

David Narajo tarafından 2021 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek akıllı telefon modelleri şu şekilde:

