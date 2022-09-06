Huawei Mate 50 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi tarafından gerçekleştirilen tanıtımla beraber Huawei Mate 50 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Seride Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50E ve Mate 50 ve Mate 50 RS modelleri yer alıyor.

Huawei Mate 50 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2700 × 1224 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 12 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4460 mAh, 66W

Yazılım: EMUI 13

Kalınlık: 7,98 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Mate 50, bu ekran üzeirnde kullanıcılarına 2700 x 1224 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 4G işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Özelliklerin yanı sıra Mate 50 serisinin fiyatları da belli oldu.

Huawei tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü yaklaşık 718 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 790 dolar ve 512 GB depolama alanına sahip olan sürümü 933 dolar fiyat etiketine sahip.

Huawei Mate 50 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2616 × 1212 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 64 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4700 mAh, 66W

Yazılım: EMUI 13

Kalınlık: 8,5 mm

EMUI 13 ile beraber gelen Mate 50 Pro'da 4700 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan modelde 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor. 256 GB sürüm yaklaşık 977 dolar, 512 GB versiyon ise 1.120 dolar civarında fiyata sahip.

Huawei Mate 50E Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2700 × 1224 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 778G 4G

GPU: Adreno 642L

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4460 mAh, 66W

Yazılım: EMUI 13

Kalınlık: 7,98 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonun 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu yaklaşık 574 dolar fiyata sahipken 256 GB depolama alanına sahip olan sürümün fiyatı ise 646 dolar civarında.

Huawei Mate 50 Rs Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2616 × 1212 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 48 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4700 mAh, 66W

Yazılım: EMUI 13

Kalınlık: 9,92 mm

Mate 50 Rs modelinin 512 GB depolam alanına sahip olan sürümü yaklaşık olarak 1.867 dolar fiyat etiketine sahip.