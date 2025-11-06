Huawei 16 GB RAM'li Aşırı İnce Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

Huawei, Mate 70 Air isimli aşırı ince akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Yalnızca 6,6 mm kalınlığında olan telefon, şık tasarımın yanı sıra OLED ekran, dev batarya, hızlı şarj ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Huawei Mate 70 Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2760 piksel

1320 x 2760 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB İşlemci: 12 GB'lik sürümde Kirin 9020A / 16 GB'lık sürümde Kirin 9020B

12 GB'lik sürümde Kirin 9020A / 16 GB'lık sürümde Kirin 9020B Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 12 MP telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 10.7 MP

10.7 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 66W

7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 70 Air, OLED ekran üzerinde 1320 x 2760 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 165 x 81,5 x 6,6 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığında olan telefon HarmonyOS 5.1 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Telefon ayrıca NFC teknolojisini de destekliyor.

Mate 70 Air, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9020A işlemcisi, 16 GB RAM'e sahip olan sürümde ise Kirin 9020B işlemcisi yer alıyor. İki işlemci de sekiz adet çekirdek içeriyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekler bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10.7 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerde video kaydı yapabiliyor. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Telefon ayrıca IP68/IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Huawei Mate 70 Air Fiyatı