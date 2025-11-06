A101 iPhone 14 ve 108 MP Kameralı Ucuz Telefon Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Android telefon Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy S25 FE, iPhone 14, Redmi Note 14, Samsung Galaxy S21 FE, ve TECNO Spark Go 2 satılıyor. Telefonların yanı sıra Philips 55 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon ve Philips 43 inç 4K uydu alıcılı Ambilight LED akıllı televizyon da satışa sunuldu.

A101'de Redmi Note 14'ün ve iPhone 14'ün Fiyatı

A101'de 6 Kasım itibaryıla iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip oaln telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 399 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 35 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy A17'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90HZ yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy S21 FE'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120HZ yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

TECNO Spark Go 2'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 99 TL fiyata satılıyor. Bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler arasında ayrıca 26 bin 999 TL fiyata sahip Philips 55 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon ve 20 bin 599 TL fiyatlı Philips 43 inç 4K uydu alıcılı Ambilight LED akıllı televizyon da bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.