Huawei Mate 70 Pro Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

Sektördeki pazar payını geri kazanmak için çalışmalarını sürdüren Huawei, çok yakında Mate 70 serisiyle kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son raporlar, yaklaşan serinin Pro modeliyle ilgili teknik özellik ve tasarım ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Peki, Huawei Mate 70 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Huawei Mate 70 Pro Neler Sunacak?

TechBoilers tarafından paylaşılan görsellere göre, akıllı telefonda selefi Mate 60 Pro'daki gibi dairesel bir kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, LED flaşın hemen üzerinde “AI-DC” yazılı yeni bir ibare olduğunu görüyoruz. Bu, yapay zekanın kamerada daha fazla rol aldığı şeklinde yorumlanabilir.

Kamera tarafında önemli değişiklikler söz konusu. Burada, selefindeki 50 Megapiksellik sensörün çözünürlüğünün 60 Megapiksele yükseltildiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörü ve 48 Megapiksel 5x periskop telefoto lens ise değişmeden kalacak.

Huawei Mate 70 Pro'nun şirketin kendi üretimi Kirin 9100 yonga setinden güç alacağı iddia ediliyor. Şu an için bu yongayla ilgili detaylar sınırlı olsa da Mate 60 Pro'daki Kirin 9000S'ye kıyasla daha iyi performans ve verimlilik sunması bekleniyor.