Huawei Mate 70 Tasarımı ve Fiyatı Sızdırıldı!

Akıllı telefon sektöründe gözler iPhone 16 serisi ve Galaxy S25 Ultra gibi modellere çevrilmiş olsa da Huawei tarafında da heyecanlı bir bekleyiş var. Önümüzdeki aylarda tanıtılmasını beklediğimiz Huawei Mate 70 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda serinin dört modelden oluşması bekleniyor. Yani bir strateji değişikliği olmazsa Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS Ultimate modelleri karşımıza çıkacak.

Huawei Mate 70 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mate 70 serisinin büyük dairesel kamera adasını koruyacağını ancak sensörlerin yerleşiminde değişikliğe gidildiği iddia ediliyor. Sızdırılan görsellere baktığımızda bunu rahatlıkla fark edebiliyoruz. Huawei Mate 70 Ultimate, sekizgen bir kamera adasına ve serideki diğer modellere kıyasla daha köşeli bir tasarıma sahip olacak.

Ürünün tasarımına ait detaylar şu anda bunlarla sınırlı fakat fiyat tahminleri paylaşıldı. 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan Mate 70'in 840 dolar fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor: Bu geçen yıl piyasaya sürülen Mate 60 ile aynı fiyat anlamına geliyor.

Mate 70 Pro'nun aynı yapılandırma ile 980 $ dolar olması beklenirken, Mate 70 Pro+ modelinin 16 GB RAM ve 256 GB depolama ile 1260 dolardan başlayacağı düşünülüyor. Serinin en gelişmiş ve en pahalı modeli olan Mate 70 Ultimate ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama sahip olacak.

Bu modelin 1540 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu da Mate 60 Ultimate modelinden daha ucuz anlamına geliyor. Elimizde net bir tanıtım tarihi yok ancak bu yılın sonuna kadar mutlaka tanıtılması bekleniyor.