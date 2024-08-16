Huawei'nin Yeni Üçe Katlanabilen Telefonu Tekrardan Görüntülendi: Beklenenden Çok Daha İnce Olacak!

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bir süredir üçe katlanan akıllı telefonu ile gündemde. Daha öncesinde özellikleriyle ilgili pek çok bilgi sızdırılan telefon geçtiğimiz günlerde ilk kez canlı şekilde görüntülenmişti. Yeni cihaz son olarak, tekrardan bir Huawei yöneticisinin elinde görüldü. Detaylar haberde.

Huawei'nin Üçe Katlanan Telefon, Beklenenden Daha İnce Bir Tasarıma Sahip

Çin merkezli kaynaklar tarafından kısa bir süre önce internette paylaşılan fotoğraflara göre, Huawei imzalı yeni üçe katlanabilir telefon şirketin üst yöneticilerinden Yu Richard'ın elinde görüldü. Yeni fotoğraflar ile birlikte merakla beklenen telefonun tasarım detayları daha da netleşti.

Görüntülere göre Huawei'nin üçe katlanan telefonunda, Mate 50 serisinde de gördüğümüz dairesel kamera kurulumu tercih edilecek. Akıllı telefon ayrıca, katlandığında üç ayrı katman oluşmasına karşın beklenenden çok daha ince ve zarif bir tasarıma ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Bu noktada telefonun ağırlık ve kalınlık değerleri hakkında henüz bir bilginin ortaya çıkmadığını belirtelim.

Şirketin üzerinde çalıştığı yeni telefon ilk defa görüntülenmiyor. Benzer bir olay birkaç hafta önce tekrardan Huawei yöneticisinin yeni telefonu kullanması sebebiyle yaşanmıştı. Sektörel kaynakların iddialarına göre Huawei, yeni üçe katlanabilen telefonunu gelecek eylül ayında resmi olarak duyurabilir.

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