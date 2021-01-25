Huawei, Mate ve P Serisini Satıyor İddiası: Açıklama Geldi

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Mate ve P serisini satıyor mu? Huawei, Mate ve P serisini satıyor iddiası ile gündeme bomba gibi düştü. Şirket ortaya atılan bu iddia hakkında resmi bir açıklama yaptı ve konuya son noktayı koydu. Detayları sizler için bir araya getirdik.

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Huawei, Mate ve P Serisini Satıyor Mu?

Huawei, ABD yaptırımlarının baskısı nedeniyle geçen yılın sonlarında, Honor alt markasını Shenzhen hükümeti destekli firmalardan oluşan bir konsorsiyuma sattı. Şimdi ise Huawei'nin şirketin premium P ve Mate serisi telefon markalarını satmak için görüşmelerde bulunduğunu iddia eden bir Reuters raporu ortaya çıktı. Huawei'nin, Şangay hükümeti destekli yatırım firmalarından oluşan bir konsorsiyumla görüştüğü iddia edilmekteydi.

Huawei, Reuters'da yer alan iddia hakkında resmi açıklama yaptı.

Şirket AndroidAuthority.com'a yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Huawei, amiral gemisi akıllı telefon markalarımızın olası satışı ile ilgili dolaşan asılsız söylentiler olduğunu öğrendi. Bu söylentilerin hiçbir değeri yok. Huawei'nin böyle bir planı yok. Akıllı telefon işimize tamamen bağlıyız ve dünyanın her yerindeki tüketicilere dünya lideri ürünler ve deneyimler sunmaya devam edeceğiz.

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere ortaya atılan iddianın bir gerçeği bulunmuyor. Huawei'nin P ve Mate serisini satmayacağı da açıklamada belirtiliyor.

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Huawei Mate 40 Pro Türkiye Fiyatı Açıklandı

Huawei Mate 40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band Pro'yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.

Mate 40 ailesinin en son üyesi olan Mate 40 Pro güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.76 OLED ekrana sahip olan cihaz 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta. Huawei Mate 40 Pro, 7x optik zoom yapabilme yeteneğine sahip.