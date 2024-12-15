Huawei'nin Yeni İddialı Katlanabilir Akıllı Telefonu Mate X6 Küresel Pazara Geldi: İşte Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz haftalarda anavatanında düzenlediği büyük bir lansman etkinliğinde bir süredir beklenen Mate 70 serini resmen tanıttı. Dev firma aynı etkinlikte sürpriz bir şekilde yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X6'yı da duyurdu.

Geçtiğimiz 2-3 haftalık süreçte Çin'de büyük bir satış başarısına imza atan yeni Mate X6 kısa bir süre düzenlenen yeni bir etkinlik ile birlikte küresel pazarda satışa sunuldu.

Yeni Huawei Mate X6, Küresel Pazarın Kapısını 2000 Dolardan Açtı

Özellikle şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile birlikte son zamanların en beğenilen katlanabilir telefon modellerinden Mate X6, geçtiğimiz gün global pazara adımını attı. Yeni cihaz, her ne kadar önemli özellikleriyle dikkat çekse de nispeten tuzlu bir fiyatla globale giriş yaptı. Huawei, yeni telefonun 1.960 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açıldığını duyurdu.

Huawei Mate X6 Özellikleri

Yeni Huawei Mate X6, tam ekran versiyonunda 2440 x 1880 piksel çözünürlük sunan bir panele ev sahipliği yapıyor. 1.800 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekranın yanı sıra kapak tarafında yer alan 2440 x 2240 çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızlı 6.45 inç boyutlu bir ekran da telefonda mevcut.

Katlabilir akıllı telefon dünyasının yeni yıldızı, Kirin 9100 işlemciyi bünyesinde barındırıyor. Mevcut yonga setinin yanında 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı da cihazın kasasında yer alıyor. 66W hızlı şarj desteğine sahip cihaz, 5.110 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor. Telefon, yazılım alanında şirketin en yeni işletim sistemi HarmonyOS 4.3 ile çalışıyor.

Yeni Mate X6 optik tarafında da oldukça iddialı. Üçlü kamera kurulumuyla bizleri karşılayan yeni katlanabilir cihaz, 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 4x optik zoom destekli 48 MP periskop telefoto lense sahip. Telefonun ekrana gömülen ön kamerası ise 8 MP'lik bir çözünürlük sunuyor.

Tam Ekran: 7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit

Ön Ekran: 6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz

İşlemci: Kirin 9100

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256-512-1024 GB

Ön Kamera: 8 MP f/2.4

Arka Kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/3.0

Batarya: 5.110 mAh

Şarj Hızı: 66W

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