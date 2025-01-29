Huawei'nin Yeni Katlanabilir Telefonu Türkiye'ye Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geride bıraktığımız 2024 yılında birçok yeni ürününü piyasaya sürdü. Şirket, Mate 70 serisiyle Çin'de önemli bir başarı yakalarken, üçe katlanabilir telefon modeli Mate XT ile tüm dünyada ses getirmeyi başardı. Firmanın bir diğer yeni katlanabilir modeli Mate X6'da milyonlarca kullanıcının beğenisini topladı.

Gelen son haberlere göre Huawei, sevilen katlanabilir telefonunu ülkemizde de satışa sunmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni Mate X6 çok yakında Türkiye'ye ayak basacak.

Huawei Mate X6 11 Şubat'ta Türkiye'ye Geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni Huawei Mate X6 11 Şubat tarihinde Türkiye'de raflardaki yerini alacak. Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki diğer modellere kıyasla üst düzey bir ekran teknolojisine sahip. Kamera ve bellek kapasitesi alanlarında amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Mate X6, ultra ince tasarımı ve dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Huawei, yeni katlanabilir telefonunun ülkemizdeki fiyatı hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, küresel pazarda yaklaşık olarak 1800 dolarlık bir başlangıç etiketine sahip olan cihazın Türkiye'de vergiler dahil 85-90 bin TL bandındaki bir fiyatla satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz.

Huawei Mate X6'nın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Tam Ekran: 7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit

Ön Ekran: 6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz

İşlemci: Kirin 9100

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256-512-1024 GB

Ön Kamera: 8 MP f/2.4

Arka Kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/3.0

Batarya: 5.110 mAh

Şarj Hızı: 66W

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