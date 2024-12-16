HUAWEI Mate X6 ile Katlanabilir Teknolojide Yeni Dönem: Fiyatı Ne Kadar? Detaylı Teknik Özellikleri

HUAWEI'nin merakla ve büyük heyecanla beklenen telefon modeli Mate X6, dünya çapında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Mate X5'in ardından görücüye çıkacak olan bu model, HUAWEI'in amiral gemisi katlanılabilir telefon modeli olarak tanımlanmaya başladı bile.

İnce ve Şık: Mate X6 Özellikleri

Mate X6, klasmandaki diğer modellere göre daha hafif ve ince bir tasarımla öne çıkıyor. Katlandığında yalnıcza 9.85mm, açıldığında ise 4.6mm kalınlığında. Ağırlık miktarı da azaltılarak 239 gr'a kadar düşürülmüş.

Modelin dışında OLED panelden oluşan 6.45 inç'lik (16.38 cm) bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekran, 120Hz LTPO ekran yenileme hızıyla donatılmış. İç ekranda 10-bit renk desteği bulunuyor ve boyutu 7.93inç (20.14 cm). Ayrıca ekranda ikinci nesil Kunlun Camı kullanıldığından, darbelere karşı 25 kat daha güçlü bir performans sergiliyor.

Orta çerçevesi hava bazlı alüminyumdan yapılmış; böylece bükülme ve eğilmelere karşı yüksek direnç gösteriyor. Esnek yapıdaki iç ekran ise karbon fiber plakayla desteklenmiş ve deformasyona karşı dirayetli olmasını sağlıyor.

Mate X6 Kamera Özellikleri

Renk doğruluğu konusunda çok kanallı spektrum sensöründen güç alan Mate X6, akıllı telefon fotoğrafçılığını ileri taşıyacak etkileyici bir kamera setiyle donatılmış. Ana kamera 50MP çözünürlüğünde ve ayarlanabilir diyafram açıklığı (f/1.4 – f/4.0) ile her ortamda mükemmel çekim yapabiliyor.

Ultra geniş açı lens (40MP) ise 120 derecelik görüş alanı ve 2.5cm’e kadar makro yetenek sunuyor.

1.5 milyon kanalı destekleyen spektrum sensörü, cilt tonlarından doğaya kadar her detayı gerçeğe en yakın haliyle yakalayabiliyor.

Telefonun kamera uygulaması, “Hareketli Fotoğraflar” adında iki yeni mod sunuyor: Çoklu Pozlama ve Uzun Pozlama. Bu modlar sayesinde hareketin akışını izlenebilir hale getirebilir ya da kalabalık bir alanın ıssız bir mekan gibi görünmesini sağlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf: Mate X6 ile çekildi

Mate X6 Fiyatı

HUAWEI Mate X6, Avrupa’da 12GB RAM ve 512GB depolama kapasitesiyle 1.999 €'dan satılacak.

İlk teslimat tarihi 6 Ocak 2025.

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