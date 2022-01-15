Huawei MateBook D14 SE Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, MateBook D serisinin yeni üyesini tanıttı. Gerçekleşen tanıtım ile birlikte Huawei MateBook D14 SE özellikleri ve fiyatı belli oldu. Uygun fiyatlı yapısı ile dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayar modeline ilişkin detaylar haberimizde.

Huawei MateBook D 14 SE Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

İşletim Sistemi: Windows 11

Ekran: 14 inç, IPS, 250 nit

Çözünürlük: 1920 x 1080

İşlemci: Intel Core i5-1155G7

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 512 GB NVMe PCIe SSD

Batarya: 56Wh

Kamera: 720p

Fiyat: 613 dolar

Çinli teknoloji devi Huawei, MateBook D14 SE modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. D14 SE modelinin D14'ün daha düşük özelliklere sahip sürümü diyebiliriz. Örneğin, D14 modelinde %100 sRGB renk gamı yer alırken D14 SE modelinde ise %45 NTSC renk gamı mevcut.

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, bu IPS ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. 170 derecelik görüş açısına sahip olan bilgisayarda 250 nit parlaklık bulunuyor. D14 ise 178 derecelik görüş açısı ve 300 nit parlaklık sunuyor.

Huawei MateBook D14 SE modeli 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Çin merkezli teknoloji devinin MateBook D14 isimli dizüstü bilgisayarında ise 16 GB RAM yer alıyor. D14 SE modelinin dört çekirdekli Intel Core i5-1155G7 işlemciye sahip olduğu açıklandı.

Bağlantı tarafında Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, USB 3.2 Gen1 portu, USB-A 2.0 portu, USB-C portu, HDMI portu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Bilgisayarda yer alan klavye, arkadan aydınlatma özelliğine sahip. Böylelikle karanlıkta çok rahat bir şekilde klavye üzerinden yazı yazılabilecek.

Dizüstü bilgisayar modelinin güç butonuna parmak izi okuyucusu entegre edildi. Yeni işletim sistemi Windows 11 ile birlikte gelen Huawei MateBook D14 SE isimli modelde 56Wh batarya yer alıyor. Bilgisayarda ayrıca 720p kamera mevcut.

MateBook D14 SE, 20 Ocak tarihinden itibaren 613 dolar fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulacak. Cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

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